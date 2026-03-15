شركة مايكروسوفت تطلق مساعدا ذكيا يرصد صحتك ويحلل بياناتك الطبية

أعلنت مايكروسوفت عن خدمة Copilot Health الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لتسهّل على المستخدم مراقبة صحته وجمع سجلاته الطبية، إذ يقدم المساعد الذكي الجديد لمستخدميه تجربة متكاملة تجمع كل ما يتعلق بالصحة، بدءا من السجلات الطبية ونتائج التحاليل، وصولا إلى البيانات الواردة من الأجهزة القابلة للارتداء مثل الخواتم الذكية "Oura" وأساور تتبع اللياقة البدنية من Fitbit.

ويعتمد Copilot Health على تحليل شامل لبيانات المستخدم الصحية لتقديم توصيات شخصية، كما يتيح للمريض إمكانية تحضير قائمة بالأسئلة التي يمكن طرحها على الطبيب قبل موعد المراجعة، وتستطيع الأداة الاستفادة من بيانات أكثر من 50 ألف مؤسسة صحية، بالإضافة إلى معلومات من أكثر من 50 نوعا من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مثل الساعات والخواتم والأساور الذكية.

ولضمان الخصوصية، يتم فصل محادثات Copilot Health عن محادثات مساعد Copilot العادية، كما يتم تشفيرها بشكل كامل، وشددت مايكروسوفت على أن هذه الخدمة لا تهدف إلى استبدال الطبيب، ولا تقوم بتشخيص الحالات المرضية أو وصف العلاجات.

فيما تجدر الإشارة إلى أن OpenAI كانت قد أطلقت في وقت سابق خدمة صحية مماثلة تُسمى ChatGPT Health، وهي قسم خاص ضمن ChatGPT مُخصص للمواضيع الطبية، يتيح هذا القسم للمستخدمين التواصل مع روبوت الدردشة كما لو كان طبيبا متخصصا، دون التعرض لخطر تلقي نصائح ضارة.