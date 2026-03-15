منوعات

شركة مايكروسوفت تطلق مساعدا ذكيا يرصد صحتك ويحلل بياناتك الطبية


أعلنت مايكروسوفت عن خدمة Copilot Health الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لتسهّل على المستخدم مراقبة صحته وجمع سجلاته الطبية، إذ يقدم المساعد الذكي الجديد لمستخدميه تجربة متكاملة تجمع كل ما يتعلق بالصحة، بدءا من السجلات الطبية ونتائج التحاليل، وصولا إلى البيانات الواردة من الأجهزة القابلة للارتداء مثل الخواتم الذكية "Oura" وأساور تتبع اللياقة البدنية من Fitbit.

ويعتمد Copilot Health على تحليل شامل لبيانات المستخدم الصحية لتقديم توصيات شخصية، كما يتيح للمريض إمكانية تحضير قائمة بالأسئلة التي يمكن طرحها على الطبيب قبل موعد المراجعة، وتستطيع الأداة الاستفادة من بيانات أكثر من 50 ألف مؤسسة صحية، بالإضافة إلى معلومات من أكثر من 50 نوعا من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مثل الساعات والخواتم والأساور الذكية.

ولضمان الخصوصية، يتم فصل محادثات Copilot Health عن محادثات مساعد Copilot العادية، كما يتم تشفيرها بشكل كامل، وشددت مايكروسوفت على أن هذه الخدمة لا تهدف إلى استبدال الطبيب، ولا تقوم بتشخيص الحالات المرضية أو وصف العلاجات.

فيما تجدر الإشارة إلى أن  OpenAI كانت قد أطلقت في وقت سابق خدمة صحية مماثلة تُسمى ChatGPT Health، وهي قسم خاص ضمن ChatGPT مُخصص للمواضيع الطبية، يتيح هذا القسم للمستخدمين التواصل مع روبوت الدردشة كما لو كان طبيبا متخصصا، دون التعرض لخطر تلقي نصائح ضارة.

صحيفة سويسرية: إدارة ترامب تواجه مخاطر هائلة بعد شنها حربا ضد إيران
الصحفي الأميركي كارلسون: في حال كانت الولايات المتحدة هي من قصفت المدرسة في إيران "فلا تستحق القتال من أجلها"
إغلاق السفارة الأميركية في الكويت
السعودية تدين وتستنكر "الاعتداء الإيراني" على 5 دول عربية
خطوات لإنقاص الوزن بنجاح خلال شهر رمضان المبارك
خبير طب رياض يوضح بالأرقام، عدد الخطوات لحرق كيلوغراما من الدهون
عين التنين الصينية، تهديد جديد يقلب موازين الحرب الخفية بين أمريكا وإيران
إذاعة عبرية تكشف مخاوف إسرائيل من عودة العلاقات بين مصر وإيران
الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة تكشف تدريبات أمريكية في الخليج
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
