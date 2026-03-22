منوعات

الإسرائيليون يهربون من صواريخ إيران عبر معبر طابا


كشفت قناة "i24NEWS" الإخبارية العبرية، عن موجة من الهجرة العكسية من إسرائيل إلى دول أوروبية والولايات المتحدة عبر "معبر طابا" هربا من صواريخ إيران، إذ ذكرت قالت العبرية إن عددا كبيرا من الإسرائيليين  اختاروا الوجهة في الطريق إلى أوروبا أو الولايات المتحدة من خلال سيناء عبر معبر بيغن (طابا).

كما لفتت  إلى أنه بسبب التغييرات في جداول الرحلات من إسرائيل، فإن آلاف المسافرين، من العائلات وحتى الطلاب الأجانب، يختارون عبور الحدود في طابا ومواصلة الرحلة من هناك برحلات طيران متصلة.

وأضافت القناة العبرية أن المعبر الجنوبي تحول إلى بؤرة نشاط تعمل على مدار الساعة، في وقت رفع فيه المصريون اسعار رسوم الدخول، لافتة إلى أن منظمات المساعدة والترتيبات الخاصة تشغل أنظمة حافلات آمنة تنقل المسافرين من القدس حتى المحطات في سيناء، مما يجعل الرحلة الطويلة خيارا متاحا لمن يريد السفر خارج البلاد.

ويأتي هذا في وقت دشن فيه عدد من الإسرائيليين حملة مقاطعة لعبور "معبر طابا" عقب رفع مصر سعر عبور الحدود في المعبر الأسبوع الماضي، ليصل من 25 دولارا للمسافر إلى 60 دولارا.

وقد أثيرت حالة من الغضب في وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، أدت لظهور دعوات لمقاطعة مصر وبدأت تنتشر، كما قدم عدد من المسافرين شكاوى لوزارة السياحة وهيئة المعابر الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن أعضاء مجموعة "إسرائيليون يسافرون إلى سيناء" على فيسبوك والذين دشنوا حملة المقاطعة، استياءهم من الارتفاع الحاد في الأسعار خلال شهرين ونصف، والذين يزعمون أنه غير موجود للسياح الذين يدخلون عبر شرم الشيخ.

ووفقا لهم، يستغل المصريون حقيقة أن هناك حاليا المزيد من الإسرائيليين الذين يعبرون معبر بيغن (طابا) للوصول إلى رحلات طيران متصلة من مطار طابا وشرم، طالما لا يوجد خيار آخر من مطار بن غوريون في هذه المرحلة، حيث توجد فقط رحلات إجلاء.

كذلك أوضحت الصخيفة العبرية أن الرسوم على الجانب المصري في معبر طابا قفزت خلال أقل من ثلاثة أشهر بعشرات النسب المئوية، كما ارتفع تعريف العبور للمركبات بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كالة رويترز: صاروخ باتريوت أمريكي على الأرجح هو السبب وراء انفجار البحرين
الدول الآسيوية تتحول إلى الفحم مع تراجع إمدادات الغاز
أمريكا: مدير (FBI) يعترف بشراء بيانات مواقع الأمريكيين دون أمر قضائي
أمريكا: نيويورك تسجل أول إصابة بالسلالة الأخطر من فيروس جدري القردة
شركة مايكروسوفت تطلق مساعدا ذكيا يرصد صحتك ويحلل بياناتك الطبية
صحيفة سويسرية: إدارة ترامب تواجه مخاطر هائلة بعد شنها حربا ضد إيران
الصحفي الأميركي كارلسون: في حال كانت الولايات المتحدة هي من قصفت المدرسة في إيران "فلا تستحق القتال من أجلها"
إغلاق السفارة الأميركية في الكويت
السعودية تدين وتستنكر "الاعتداء الإيراني" على 5 دول عربية
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
فيسبوك