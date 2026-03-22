الإسرائيليون يهربون من صواريخ إيران عبر معبر طابا

كشفت قناة "i24NEWS" الإخبارية العبرية، عن موجة من الهجرة العكسية من إسرائيل إلى دول أوروبية والولايات المتحدة عبر "معبر طابا" هربا من صواريخ إيران، إذ ذكرت قالت العبرية إن عددا كبيرا من الإسرائيليين اختاروا الوجهة في الطريق إلى أوروبا أو الولايات المتحدة من خلال سيناء عبر معبر بيغن (طابا).

كما لفتت إلى أنه بسبب التغييرات في جداول الرحلات من إسرائيل، فإن آلاف المسافرين، من العائلات وحتى الطلاب الأجانب، يختارون عبور الحدود في طابا ومواصلة الرحلة من هناك برحلات طيران متصلة.

وأضافت القناة العبرية أن المعبر الجنوبي تحول إلى بؤرة نشاط تعمل على مدار الساعة، في وقت رفع فيه المصريون اسعار رسوم الدخول، لافتة إلى أن منظمات المساعدة والترتيبات الخاصة تشغل أنظمة حافلات آمنة تنقل المسافرين من القدس حتى المحطات في سيناء، مما يجعل الرحلة الطويلة خيارا متاحا لمن يريد السفر خارج البلاد.

ويأتي هذا في وقت دشن فيه عدد من الإسرائيليين حملة مقاطعة لعبور "معبر طابا" عقب رفع مصر سعر عبور الحدود في المعبر الأسبوع الماضي، ليصل من 25 دولارا للمسافر إلى 60 دولارا.

وقد أثيرت حالة من الغضب في وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، أدت لظهور دعوات لمقاطعة مصر وبدأت تنتشر، كما قدم عدد من المسافرين شكاوى لوزارة السياحة وهيئة المعابر الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن أعضاء مجموعة "إسرائيليون يسافرون إلى سيناء" على فيسبوك والذين دشنوا حملة المقاطعة، استياءهم من الارتفاع الحاد في الأسعار خلال شهرين ونصف، والذين يزعمون أنه غير موجود للسياح الذين يدخلون عبر شرم الشيخ.

ووفقا لهم، يستغل المصريون حقيقة أن هناك حاليا المزيد من الإسرائيليين الذين يعبرون معبر بيغن (طابا) للوصول إلى رحلات طيران متصلة من مطار طابا وشرم، طالما لا يوجد خيار آخر من مطار بن غوريون في هذه المرحلة، حيث توجد فقط رحلات إجلاء.

كذلك أوضحت الصخيفة العبرية أن الرسوم على الجانب المصري في معبر طابا قفزت خلال أقل من ثلاثة أشهر بعشرات النسب المئوية، كما ارتفع تعريف العبور للمركبات بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة.