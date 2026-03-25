بلومبرغ: حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد تعاني من مشاكل كثيرة

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد آر فورد"، بالإضافة إلى عواقب الحريق الأخير الذي تعرضت له، تعاني من عدد من المشاكل أكبر بكثير، حيث ذكرت الوكالة: "وصلت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" إلى ميناء كريت بسبب حريق في غرفة الغسيل الخاصة بها. ولكن مشاكل هذه السفينة الضخمة أعمق بكثير".

وأضافت أنه من بين المخاوف المتبقية المحيطة بالسفينة، تشير الوكالة إلى نقص البيانات المتاحة لتقييم "الجاهزية التشغيلية" لحاملة الطائرات، فضلا عن موثوقية العديد من الأنظمة الرئيسية، بما في ذلك نظام بدء تشغيل محركها النفاث، والرادار، وقدرتها على مواصلة العمل عند تعرضها لنيران العدو.

واندلع حريق على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" في 12 مارس، مما أسفر عن إصابة شخصين. فيما أكد الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية أن الحريق لا علاقة له بالعمليات العسكرية ضد إيران.

وتم نشر حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد آر فورد"، وهي أكبر حاملة طائرات أمريكية، في البحر الأحمر للمشاركة في العملية العسكرية ضد إيران.