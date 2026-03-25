منوعات

بلومبرغ: حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد تعاني من مشاكل كثيرة


أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد آر فورد"، بالإضافة إلى عواقب الحريق الأخير الذي تعرضت له، تعاني من عدد من المشاكل أكبر بكثير، حيث ذكرت الوكالة: "وصلت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" إلى ميناء كريت بسبب حريق في غرفة الغسيل الخاصة بها. ولكن مشاكل هذه السفينة الضخمة أعمق بكثير".

وأضافت أنه من بين المخاوف المتبقية المحيطة بالسفينة، تشير الوكالة إلى نقص البيانات المتاحة لتقييم "الجاهزية التشغيلية" لحاملة الطائرات، فضلا عن موثوقية العديد من الأنظمة الرئيسية، بما في ذلك نظام بدء تشغيل محركها النفاث، والرادار، وقدرتها على مواصلة العمل عند تعرضها لنيران العدو.

واندلع حريق على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" في 12 مارس، مما أسفر عن إصابة شخصين. فيما أكد الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية أن الحريق لا علاقة له بالعمليات العسكرية ضد إيران.

وتم نشر حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد آر فورد"، وهي أكبر حاملة طائرات أمريكية، في البحر الأحمر للمشاركة في العملية العسكرية ضد إيران.

Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
