كوريا الجنوبية: الحكم بالسجن خمس سنوات على رئيس كوريا الجنوبية السابق


 

 

حكم في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على الرئيس السابق يون سوك يول بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بفرضه التعسفي للأحكام العرفية في البلاد، إذ أصدرت محكمة سيئول المركزية حكمها، في أول حكم يتعلق بالتهم الناجمة عن محاولة يون الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر عام 2024، حيث كان الرئيس السابق رهن الاحتجاز منذ أشهر على خلفية الأزمة السياسية غير المسبوقة التي اندلعت عندما أعلن في الثالث من كانون الأول 2024 تعليق الحكم المدني في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود وأثارت احتجاجات واسعة وتحركا برلمانيا عاجلا لإلغاء القرار.

ومن الجدير بالذكر ان كوريا الجنوبية قد أدانت رؤساء دول سابقين عدة مرات، ففي عام 1996، أدين الرئيسان السابقان تشون دو هوان وروه تاي وو بتهمة التمرد والفساد على خلفية الانقلاب العسكري عام 1979 وما تلاه من أحداث، فقد حكم على تشون دو هوان بالإعدام في البداية، ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد، بينما حكم على روه تاي وبالسجن 22 عاما، ثم خفف إلى 17 عاما ونصف، وفي عام 1997، أصدر الرئيس كيم يونغ سام عفوا عنهما.

