مبيعات أعلام غرينلاند ترتفع بشكل كبير في الدنمارك بالتزامن مع محاولة ترامب السيطرة على الجزيرة


أفادت إذاعة "راديو 4" الدنماركية بأن مبيعات أعلام غرينلاند ارتفعت بشكل كبير في الدنمارك على خلفية محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة، إذ جاء في تقرير الإذاعة: "تشهد مصانع الأعلام الدنماركية زيادة حادة في مبيعات أعلام غرينلاند. ويأتي هذا في نفس الأسبوع الذي صعدت فيه الولايات المتحدة من لهجتها بشأن رغبتها في بسط سيطرتها على غرينلاند".

وأبلغت إحدى أكبر شركتين مصنعتين للأعلام في الدنمارك الإذاعة أن حوالي 90% من الطلبات عبر الإنترنت هذا الأسبوع تضمنت أعلام غرينلاند، مقارنة بنسبة 3-5% المعتادة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي كرر مرارا أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة نظرا لأهميتها الاستراتيجية، بينما رد رئيس وزراء غرينلاند السابق موتي إيغيدي بأن الجزيرة "غير معروضة للبيع ولن تباع أبدا".

وفي بيان مشترك، حذر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميتي فريدريكسن وينس-فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين على ضرورة احترام سلامة أراضيهما المشتركة.

كما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن استطلاع رأي أجرته شركة Verian أن الغالبية العظمى من سكان غرينلاند لا يرغبون في الحصول على الجنسية الأمريكية.

وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة حتى الآن، ولكنها مُنحت الحكم الذاتي عام 2009، ما يسمح لها بإدارة شؤونها وتحديد سياستها الداخلية.

