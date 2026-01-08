منوعات

ترامب يوقع مذكرة رئاسية توجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية


 

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مذكرة رئاسية توجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية، إذ ذكر البيت الأبيض، ان "الرئيس ترامب وقع على مذكرة رئاسية توجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية لم تعد تخدم مصالح الولايات المتحدة، منها 35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة و31 كياناً تابعاً للأمم المتحدة".

وأوضح إنها تروّج "لسياسات مناخية راديكالية، وحوكمة عالمية، وبرامج أيديولوجية تتعارض مع سيادة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية"، وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة مراجعة شاملة لجميع المنظمات الحكومية الدولية، والاتفاقيات، والمعاهدات التي تعد الولايات المتحدة عضوا فيها أو طرفا فيها.

كما ذكر البيت الأبيض: "ستُنهي هذه الانسحابات تمويل دافعي الضرائب الأميركيين ومشاركة الولايات المتحدة في جهات تُقدّم أجندات على حساب الأولويات الأميركية، أو تتعامل مع قضايا مهمة بكفاءة أو فعالية ضعيفة، بحيث يكون من الأفضل تخصيص أموال دافعي الضرائب الأميركيين بطرق أخرى لدعم المهام ذات الصلة".

ومنذ بدء ولايته الثانية قبل عام، سعى ترامب إلى خفض تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الأمم المتحدة، وأوقف مشاركة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومدّد تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كذلك انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، كما أعلن الرئيس ترامب خططا للانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ.

