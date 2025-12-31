منوعات

زهران ممداني يؤدي اليمين الدستورية عمدة لنيويورك


سيصبح زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك مع دخول عام 2026، لكن من المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى يوم رأس السنة الجديدة، حيث يخطط فريق ممداني الديمقراطي لإقامة حفلين منفصلين لأداء اليمين غدا الخميس، حفل صغير وخاص مع أسرته في محطة مترو قديمة حوالي منتصف الليل، يليه حدث كبير بعد الظهر سيشمل حفلا عاما في الشارع خارج مبنى البلدية.

وبما أن ولاية رئيس البلدية الجديد تبدأ مباشرة مع بداية العام الجديد، فقد جرت العادة أن يقيم قادة المدينة الجدد حدثين، فقد أدى رئيس البلدية المنتهية ولايته، إريك آدامز، اليمين الدستورية لأول مرة في ميدان تايمز سكوير بعد وقت قصير من إسقاط الكرة الشهير، بينما أدى سلفه، بيل دي بلاسيو، اليمين الدستورية لأول مرة في منزله في بروكلين.

بالمقابل، سيؤدي ممداني اليمين الدستورية لأول مرة في محطة مترو الأنفاق السابقة في مبنى البلدية في مانهاتن-وهي إحدى المحطات الأصلية للمدينة على نظام النقل تحت الأرض والمعروفة بأقواسها المبلطة وأسقفها المقببة. وسيؤدي ممداني اليمين الدستورية أمام المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس.

