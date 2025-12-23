منوعات

أسلوب احتيال جديد يستهدف حسابات "واتس آب"


كشف باحثون في مجال الأمن السيبراني عن أسلوب احتيالي جديد يمكّن قراصنة الإنترنت من اختراق حسابات "واتس آب" دون الحاجة إلى كسر تشفيره، عبر استغلال ثغرات تتعلق بآلية ربط الأجهزة.

وأوضح باحثو شركة "أفاست" للأمن السيبراني أن عملية الاحتيال، المعروفة باسم GhostPairing، تعتمد على استخدام ميزات شرعية داخل التطبيق لخداع المستخدمين وربط حساباتهم بجهاز يتحكم فيه المهاجم، ما يمنحه وصولا مباشرا إلى الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية.

وتبدأ العملية بإرسال رسالة إلى الضحية تبدو وكأنها واردة من جهة اتصال موثوقة، وتتضمن رابطا يدّعي عادة عرض صورة. ويقود هذا الرابط المستخدم إلى صفحة تسجيل دخول مزيفة على "فيسبوك" تطلب منه إدخال رقم هاتفه.

وبدلا من عرض المحتوى المزعوم، تفعّل الصفحة ميزة "ربط الأجهزة" في "واتس آب"، من خلال عرض رمز يُطلب من الضحية إدخاله داخل التطبيق.

ويؤدي ذلك، دون علم المستخدم، إلى ربط جهاز غير معروف بالحساب، ما يمنح المهاجم وصولا كاملا من دون الحاجة إلى كلمة مرور أو أي بيانات اعتماد أخرى.

وبمجرد السيطرة على الحساب، يستطيع المخترق إرسال رسائل إلى جهات اتصال الضحية، مستغلا الثقة المتبادلة لنشر الهجوم وتنفيذ عمليات اختراق إضافية على نطاق أوسع.

وقال لويس كورونز، خبير الأمن في "أفاست"، إن هذه الحملة "تعكس تحولا متزايدا في الجرائم الإلكترونية، حيث أصبح استغلال ثقة المستخدمين لا يقل أهمية عن اختراق الأنظمة التقنية نفسها".

وأضاف أن المحتالين "يقنعون المستخدمين بمنح الوصول بأنفسهم، من خلال إساءة استخدام أدوات مألوفة مثل رموز الاستجابة السريعة وطلبات ربط الأجهزة وشاشات التحقق التي تبدو روتينية".

وأشار إلى أن عمليات الاحتيال من هذا النوع "لا تمثل مشكلة تخص "واتس آب" وحده، بل تشكل تحذيرا لأي منصة تعتمد على ربط الأجهزة بسرعة ومن دون توضيح كاف للمستخدم".

وفي هذا السياق، دعت "أفاست" مستخدمي "واتس آب" إلى التحقق دوريا من الأجهزة المرتبطة بحساباتهم عبر الدخول إلى "الإعدادات" ثم "الأجهزة المرتبطة"، مع ضرورة إزالة أي جهاز غير معروف فورا.

وختم كورونز بالتأكيد على أن "تطور أساليب الاحتيال يستدعي إعادة التفكير في آليات المصادقة، بحيث لا تقتصر على ما يفعله المستخدم عن قصد، بل تأخذ في الحسبان أيضا ما يمكن خداعه للقيام به، خاصة عندما تتحول الثقة التلقائية بالأجهزة إلى نقطة ضعف قابلة للاستغلال".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسلوب احتيال جديد يستهدف حسابات "واتس آب"
اليابان: انفجار كيميائي ضخم يهز جامعة ناغويا
فرنسا: مزارعون يواصلون إغلاق الطرق بالتزامن مع انتشار مرض يطال الأبقار
شركة سبيس إكس: خروج أحد أقمار ستارلينك عن السيطرة ويتجه للسقوط نحو الأرض
فرنسا: هجوم إلكتروني يسرق بيانات 16.4 مليون مواطن من وزارة الداخلية
مقتل أشخاص بغارات أميركية على قوارب بشرق المحيط الهادئ
روسيا: العاصمة موسكو على موعد مع إطلاق أول مترو بدون سائق
روسيا: اكتشاف قد يُسرّع ابتكار علاجات فعالة لأكثر أنواع أورام الدماغ عدوانية
إيلون ماسك يدعو إلى إلغاء المفوضية الأوروبية!
منظمة "فير سكوير": منح ترامب جائزة فيفا للسلام يثير اتهامات ضد إنفانتينو
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك