منوعات

ترامب: "لا نرغب في أي علاقة مستقبلية مع جامعة هارفارد" ويطالبها بمليار دولار


 

 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستطالب جامعة هارفارد بتعويض قدره مليار دولار، وأنها لم تعد ترغب في التعامل معها، حيث جاء ذلك في منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال" رداً على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أفاد، استناداً إلى أربعة مصادر مطلعة، بأن ترامب تخلى عن مطالبة إدارته السابقة لهارفرد بدفع 200 مليون دولار لتسوية النزاع مع الحكومة. وكانت الإدارة قد اتهمت الجامعة سابقاً بعدم بذل جهود كافية في مكافحة معاداة السامية.

فقد كتب ترامب: "جامعة هارفارد المعادية للسامية بشدة تنقل الكثير من 'الهراء' لصحيفة نيويورك تايمز الفاشلة... نحن نطالب الآن بمليار دولار كتعويض ولا نرغب في أي علاقة مستقبلية مع جامعة هارفارد".

وفي اذار 2025، طالب البيت الأبيض الجامعات الأمريكية بحماية الطلاب اليهود، مهدداً بقطع التمويل، على خلفية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في بعض المؤسسات التعليمية، وفي نيسان 2025، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية حرمان جامعة هارفارد من تمويل حكومي قيمته 2.2 مليار دولار، بعد أن رفضت إدارة الجامعة علناً مطالب البيت الأبيض بإجراء تغييرات في سياساتها المتعلقة بالموارد البشرية والتعليم.

وبنهاية تموز 2025، أشارت نيويورك تايمز إلى استعداد هارفارد تخصيص ما يصل إلى 500 مليون دولار لتسوية النزاع مع البيت الأبيض، المتعلق بفرض غرامات على خلفية المظاهرات المؤيدة لفلسطين في الجامعة.

فيما تعود جذور التوتر إلى موجة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي اجتاحت الجامعات الأمريكية في 2024، والمتعلقة بالصراع المسلح في قطاع غزة، والمطالبة بوقف الدعم المالي الأمريكي للكيان الصهيوني.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب: "لا نرغب في أي علاقة مستقبلية مع جامعة هارفارد" ويطالبها بمليار دولار
منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتشار فيروس نيباه خارج الهند
صحيفة بوليتيكو: قادة أوروبا يشعرون بالذعر من نشر ترامب محادثاته مع ماكرون وروته!
أردوغان: على المسلحين الكرد إلقاء سلاحهم
ترامب في رسالة "لم أعد أفكر بالسلام فقط"
كوريا الجنوبية: الحكم بالسجن خمس سنوات على رئيس كوريا الجنوبية السابق
مكتب التحقيقات الأمريكي يعلن عن مكافأة بعد تخريب مركبات تابعة لإدارة الهجرة في مينيابوليس
الاردن: هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب منطقة البحر الميت
ناشط دنماركي يدعو لنقل بلاط ولي عهد الدنمارك إلى عاصمة غرينلاند
مبيعات أعلام غرينلاند ترتفع بشكل كبير في الدنمارك بالتزامن مع محاولة ترامب السيطرة على الجزيرة
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك