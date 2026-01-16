منوعات

مكتب التحقيقات الأمريكي يعلن عن مكافأة بعد تخريب مركبات تابعة لإدارة الهجرة في مينيابوليس


 

 

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مكافأة 100 ألف دولار مقابل أي معلومات حول أعمال تخريب واسعة وعبارات تهديد على مركبات تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في مدينة مينيابوليس، حيث أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ممتلكات حكومية سُرقت أيضا من المركبات التي جرى اقتحامها وتخريبها وتشويهها مساء الأربعاء، موضحا أن المكافأة ستُمنح لأي شخص تؤدي معلوماته إلى استعادة المواد المسروقة واعتقال المتورطين في أعمال التدمير.

وأظهرت صور نشرت من موقع الحادث إحدى السيارات وقد حُطمت نوافذها بالكامل، مع وجود جسم طويل مغروس في الزجاج الأمامي، في مشهد وصفه مسؤولون فدراليون بـ"الكارثي". وكانت المركبة مغطاة أيضاً برسائل تهديدية كُتبت بطلاء أحمر، من بينها عبارات تدعو إلى شنق وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وشعارات معادية لهيئة الهجرة والجمارك، وأخرى تمجد قتل عناصرها.

وبحسب السلطات، اندلعت أعمال التخريب وسط فوضى عارمة في شوارع شمال مينيابوليس، عقب حادث إطلاق نار فتح فيه عميل فدرالي النار بعد أن تعرض، وفقا للرواية الرسمية، لكمين من مهاجر فنزويلي غير شرعي، فيما أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن المهاجر أصيب برصاصة في ساقه بعد أن فر من نقطة تفتيش مرورية، ثم اعتدى على الضابط الذي لاحقه مستخدما مجرفة ثلج، قبل أن يتمكن الأخير من السيطرة على الموقف.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كوريا الجنوبية: الحكم بالسجن خمس سنوات على رئيس كوريا الجنوبية السابق
مكتب التحقيقات الأمريكي يعلن عن مكافأة بعد تخريب مركبات تابعة لإدارة الهجرة في مينيابوليس
الاردن: هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب منطقة البحر الميت
ناشط دنماركي يدعو لنقل بلاط ولي عهد الدنمارك إلى عاصمة غرينلاند
مبيعات أعلام غرينلاند ترتفع بشكل كبير في الدنمارك بالتزامن مع محاولة ترامب السيطرة على الجزيرة
فايننشال تايمز: معظم سكان غرينلاند لا يرغبون في أن يصبحوا مواطنين أمريكيين
ترامب: "أخلاقياتي فقط تحدد صلاحياتي العالمية ولا أحتاج إلى القانون الدولي"
تقرير عبري: السعودية تبتعد عن اتفاقيات إبراهام وتبني تحالفا أمنيا بديلا مع مصر وتركيا وباكستان
CNN: الجمهوريون في الكونغرس يفقدون الصلاحيات التي يمكنهم منحها لترامب
ترامب يوقع مذكرة رئاسية توجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك