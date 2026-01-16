مكتب التحقيقات الأمريكي يعلن عن مكافأة بعد تخريب مركبات تابعة لإدارة الهجرة في مينيابوليس

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مكافأة 100 ألف دولار مقابل أي معلومات حول أعمال تخريب واسعة وعبارات تهديد على مركبات تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في مدينة مينيابوليس، حيث أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ممتلكات حكومية سُرقت أيضا من المركبات التي جرى اقتحامها وتخريبها وتشويهها مساء الأربعاء، موضحا أن المكافأة ستُمنح لأي شخص تؤدي معلوماته إلى استعادة المواد المسروقة واعتقال المتورطين في أعمال التدمير.

وأظهرت صور نشرت من موقع الحادث إحدى السيارات وقد حُطمت نوافذها بالكامل، مع وجود جسم طويل مغروس في الزجاج الأمامي، في مشهد وصفه مسؤولون فدراليون بـ"الكارثي". وكانت المركبة مغطاة أيضاً برسائل تهديدية كُتبت بطلاء أحمر، من بينها عبارات تدعو إلى شنق وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وشعارات معادية لهيئة الهجرة والجمارك، وأخرى تمجد قتل عناصرها.

وبحسب السلطات، اندلعت أعمال التخريب وسط فوضى عارمة في شوارع شمال مينيابوليس، عقب حادث إطلاق نار فتح فيه عميل فدرالي النار بعد أن تعرض، وفقا للرواية الرسمية، لكمين من مهاجر فنزويلي غير شرعي، فيما أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن المهاجر أصيب برصاصة في ساقه بعد أن فر من نقطة تفتيش مرورية، ثم اعتدى على الضابط الذي لاحقه مستخدما مجرفة ثلج، قبل أن يتمكن الأخير من السيطرة على الموقف.