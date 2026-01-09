فايننشال تايمز: معظم سكان غرينلاند لا يرغبون في أن يصبحوا مواطنين أمريكيين

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن استطلاع رأي أجرته شركة Verian أن الغالبية العظمى من سكان غرينلاند لا يرغبون في الحصول على الجنسية الأمريكية، فبحسب استطلاع الرأي، لا يرغب 85% من سكان غرينلاند في الحصول على الجنسية الأمريكية لاعتقادهم بأن مستوى المعيشة في الدنمارك أعلى بكثير. ويشعر سكان غرينلاند تحديدا بالقلق إزاء الجريمة في الولايات المتحدة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

كذلك رجح مؤلفو خبر صحيفة "فايننشال تايمز" أيضا أن الولايات المتحدة قد تقدم جواز سفر أمريكيا ومليون دولار لكل فرد من 57 ألف غرينلاندي في حال أعربوا طواعية عن رغبتهم في الانضمام إلى الولايات المتحدة. كما تعتقد الصحيفة أن الملياردير إيلون ماسك قد يهدي كل غرينلاندي سيارة تسلا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي كرر مرارا أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة نظرا لأهميتها الاستراتيجية، بينما رد رئيس وزراء غرينلاند السابق موتي إيغيدي بأن الجزيرة "غير معروضة للبيع ولن تباع أبدا".

وفي بيان مشترك، حذر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميتي فريدريكسن وينس-فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين على ضرورة احترام سلامة أراضيهما المشتركة.

وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة حتى الآن، ولكنها مُنحت الحكم الذاتي عام 2009، ما يسمح لها بإدارة شؤونها وتحديد سياستها الداخلية.