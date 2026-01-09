ترامب: "أخلاقياتي فقط تحدد صلاحياتي العالمية ولا أحتاج إلى القانون الدولي"

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "أخلاقياته الخاصة" هي الحد الوحيد الذي يمكن أن يقيد صلاحياته العالمية، مضيفا أنه لا "يحتاج إلى القانون الدولي" في قراراته، إذ ذكر ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" عما إذا كانت هناك حدود لسلطاته العالمية، فأجاب قائلا: "نعم، هناك شيء واحد فقط، أخلاقياتي الخاصة وعقلي الخاص. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفني". وأضاف: "أنا لا أحتاج إلى القانون الدولي. أنا لا أسعى إلى إيذاء الناس".

ومع ذلك، أقر ترامب بأن إدارته بحاجة إلى الالتزام بالقانون الدولي، لكنه شدد قائلا: "الأمر يعتمد على تعريفك للقانون الدولي".

وتعكس تصريحات ترامب رؤيته للعالم، خصوصا بعد عدة تحركات أثارت اهتماما دوليا. فقد جاءت مقابلته بعد أيام من عملية نفذتها القوات العسكرية الأمريكية في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

كما كشف البيت الأبيض أن ترامب ومستشاريه ناقشوا "مجموعة من الخيارات" للاستحواذ على غرينلاند، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، وفق تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.

وفي حديث اخر، انتقد ترامب حلف شمال الأطلسي، قائلا عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "الولايات المتحدة ستكون دائما إلى جانب الناتو، حتى لو لم يكونوا إلى جانبنا". وأضاف أنه "يشك" في أن يقدم الناتو الدعم إذا احتاجت الولايات المتحدة إليهم حقا.

فيما وقع ترامب يوم الأربعاء مذكرة توجه الولايات المتحدة للانسحاب من 66 منظمة دولية، بينها جهات مرتبطة بالأمم المتحدة، معتبرا أن هذه البرامج لم تعد تخدم المصالح الأمريكية.