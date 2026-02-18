منوعات

أمريكا: وثائق تكشف اهتمام جيفري إبستين بنبات سام يحول الضحايا إلى "زومبي"!


كشفت وثائق جديدة عن جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، أنه كان مهتما بشكل خاص بنبات سام يمكن استخدامه لإخضاع الضحايا أو السيطرة عليهم، فبعد أكثر من ست سنوات من العثور على إبستين ميتا في زنزانته، ما تزال التفاصيل حول أنشطته تظهر تباعا. وأحدث دفعة من الوثائق كشفت عن رسائل بريد إلكتروني تظهر ولعه بنبات "الكولونيا" (Brugmansia) أو كما يعرف بـ"بوق الملاك" (Angel’s Trumpet)، أو "نفس الشيطان" ( Devil’s Breath).

وهذا النبات يبدو "بريئا" لكنه يحتوي على مادة "السكوبولامين" شديدة السمية، التي تستخدم طبيا لكنها أيضا تستخدم في جرائم الاغتصاب والسرقات لشل إرادة الضحية وتسيطر عليها بالكامل وتشوش ذاكرتها.

وفي 3 مارس 2014، أرسل إبستين بريدا إلكترونيا لشخص يدعى "آن رودريغيز" يسأل فيه عن نباتاته في المشتل. وفي 27 يناير 2015، تلقى بريدا آخر يحتوي على رابط لمقال من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعنوان: "سكوبولامين: عقار قوي ينمو في غابات كولومبيا ويلغي الإرادة الحرة".

 والمقال، الذي يعود إلى مايو 2012، يشرح كيف يحول هذا العقار الضحايا إلى "زومبي" ويمحو ذاكرتهم تماما، حتى بعد زوال تأثيره لا يتذكرون شيئا مما حدث.

أما نبات "بوق الملاك" الذي يستخرج منه العقار، فيتميز بأزهاره المتدلية الجميلة. موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية، حيث تستخدمه القبائل المحلية في طقوسها التقليدية. لكن تناوله خطير جدا، حيث يسبب تسمما حادا يؤدي إلى الهذيان والهلوسة والموت، وفقا لمراكز السموم حول العالم.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أفرجت عن هذه الوثائق الشهر الماضي، ويعتقد أنها آخر دفعة ستنشرها. وكان إبستين ينتظر محاكمة بتهم الاتجار بالجنس مع قاصرين حين عثر عليه ميتا في زنزانته عام 2019.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
