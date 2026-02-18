أمريكا: وثائق تكشف اهتمام جيفري إبستين بنبات سام يحول الضحايا إلى "زومبي"!

كشفت وثائق جديدة عن جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، أنه كان مهتما بشكل خاص بنبات سام يمكن استخدامه لإخضاع الضحايا أو السيطرة عليهم، فبعد أكثر من ست سنوات من العثور على إبستين ميتا في زنزانته، ما تزال التفاصيل حول أنشطته تظهر تباعا. وأحدث دفعة من الوثائق كشفت عن رسائل بريد إلكتروني تظهر ولعه بنبات "الكولونيا" (Brugmansia) أو كما يعرف بـ"بوق الملاك" (Angel’s Trumpet)، أو "نفس الشيطان" ( Devil’s Breath).

وهذا النبات يبدو "بريئا" لكنه يحتوي على مادة "السكوبولامين" شديدة السمية، التي تستخدم طبيا لكنها أيضا تستخدم في جرائم الاغتصاب والسرقات لشل إرادة الضحية وتسيطر عليها بالكامل وتشوش ذاكرتها.

وفي 3 مارس 2014، أرسل إبستين بريدا إلكترونيا لشخص يدعى "آن رودريغيز" يسأل فيه عن نباتاته في المشتل. وفي 27 يناير 2015، تلقى بريدا آخر يحتوي على رابط لمقال من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعنوان: "سكوبولامين: عقار قوي ينمو في غابات كولومبيا ويلغي الإرادة الحرة".

والمقال، الذي يعود إلى مايو 2012، يشرح كيف يحول هذا العقار الضحايا إلى "زومبي" ويمحو ذاكرتهم تماما، حتى بعد زوال تأثيره لا يتذكرون شيئا مما حدث.

أما نبات "بوق الملاك" الذي يستخرج منه العقار، فيتميز بأزهاره المتدلية الجميلة. موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية، حيث تستخدمه القبائل المحلية في طقوسها التقليدية. لكن تناوله خطير جدا، حيث يسبب تسمما حادا يؤدي إلى الهذيان والهلوسة والموت، وفقا لمراكز السموم حول العالم.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أفرجت عن هذه الوثائق الشهر الماضي، ويعتقد أنها آخر دفعة ستنشرها. وكان إبستين ينتظر محاكمة بتهم الاتجار بالجنس مع قاصرين حين عثر عليه ميتا في زنزانته عام 2019.