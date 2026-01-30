منوعات

منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتشار فيروس نيباه خارج الهند


صرّحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن احتمال انتشار فيروس نيباه القاتل إلى خارج الهند يُعد منخفضا، مؤكدة أنها لا توصي بفرض أي قيود على السفر أو التجارة، وذلك بعد تسجيل حالتي إصابة بالفيروس في البلاد، حيث جاء تصريح المنظمة في وقت دفعت فيه الإصابتان السلطات في عدد من الدول الآسيوية، بينها هونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، إلى تشديد إجراءات الفحص الصحي في المطارات هذا الأسبوع، في محاولة لمنع انتقال العدوى.

كما أوضحت منظمة الصحة العالمية، أنها "ترى أن خطر انتشار العدوى من هاتين الحالتين منخفض"، مشيرة إلى أن "الهند تمتلك القدرة على احتواء مثل هذه الحالات من التفشي".

وأضافت المنظمة أنه "لا يوجد حتى الآن أي دليل على ازدياد انتقال العدوى من إنسان إلى آخر"، لافتة إلى أنها "تنسق بشكل وثيق مع السلطات الصحية الهندية".

فيما لم تستبعد المنظمة احتمال تسجيل مزيد من الإصابات بالفيروس، الذي ينتشر بين الخفافيش في بعض مناطق الهند وبنغلادش المجاورة.

ويُعرف فيروس نيباه، الذي تحمله خفافيش الفاكهة وحيوانات أخرى مثل الخنازير، بتسببه في أعراض تشمل الحمى والتهاب الدماغ، وتتراوح نسبة الوفيات الناتجة عنه بين 40 و75 في المئة، ولا يوجد له علاج معتمد حتى الآن، في حين لا تزال عدة لقاحات قيد التطوير والاختبار. وينتقل الفيروس عادة إلى البشر عبر الخفافيش المصابة أو الفاكهة الملوثة، في حين يُعد انتقاله من شخص إلى آخر أمرا صعبا نسبيا، ولا يحدث إلا في حالات المخالطة اللصيقة والمطولة مع المصابين، وعادة ما تكون حالات تفشي فيروس نيباه محدودة النطاق، حيث يؤكد خبراء الفيروسات أن مستوى الخطر على السكان لا يزال منخفضا.

في حين تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن المصدر الدقيق للفيروس لم يُعرف بشكل كامل بعد، وتصنّفه ضمن مسببات الأمراض ذات الأولوية، نظرا لغياب لقاحات أو علاجات مرخصة، وارتفاع معدل الوفيات، والمخاوف من تحوره إلى سلالة أكثر قابلية للانتقال.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
