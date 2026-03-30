ترامب: المحادثات عبر مبعوثين باكستانيين تسير على نحو جيد ويمكن إبرام صفقة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن المحادثات عبر مبعوثين باكستانيين تسير على نحو جيد ويمكن إبرام صفقة بسرعة كبيرة، إذ ذكرت صحيفة فايننشال تايمز عن ترامب قوله: أن "المحادثات عبر مبعوثين باكستانيين تسير على نحو جيد ويمكن إبرام صفقة بسرعة كبيرة"، مبينا أن خياره المفضل هو الاستيلاء على النفط الإيراني.

وأضاف، أنه "ربما نستولي على جزيرة خارك وربما لا وهذا يعني أننا سنضطر للبقاء هناك لفترة من الوقت"، مؤكدا: "لا أعتقد أن لدى الإيرانيين أي دفاع ويمكننا الاستيلاء على جزيرة خارك بسهولة بالغة"، وتابع "قصفنا 13 ألف هدف في إيران ولدينا حوالي 3 آلاف هدف متبق".