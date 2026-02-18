قاض أمريكي يعرقل محاولة ترامب ترحيل طالب فلسطيني

رفض قاض أمريكي مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل الطالب في جامعة كولومبيا محسن المهداوي، الذي جرى اعتقاله العام الماضي بعد مشاركته في احتجاجات مؤيدة لفلسطين، إذ جاء القرار بعدما طعن محامو المهداوي في إجراءات الترحيل، حيث قدموا مذكرة تفصيلية، الثلاثاء، إلى محكمة استئناف اتحادية في نيويورك كانت تراجع الحكم الذي أفضى إلى الإفراج عنه من احتجاز تابع لسلطات الهجرة في أبريل.

ويعد هذا القرار أحدث حلقة في سلسلة قضايا رفض فيها قضاة هجرة دعاوى قدمت ضمن مساع أوسع من إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل طلاب غير مواطنين تبنوا مواقف مؤيدة للفلسطينيين أو مناهضة لإسرائيل وشاركوا في أنشطة جامعية.

وكتبت قاضية الهجرة نينا فرويس، في قرارها أن وزارة الأمن الداخلي لم تف بعبء إثبات أن المهدوي قابل للترحيل، مشيرة إلى أن الوزارة حاولت الاستناد إلى وثيقة غير موثقة موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، معتبرة أن ذلك غير كاف قانونيا.

بالمقابل، وصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي القاضية بأنها "ناشطة"، مؤكدا في بيان أن الحصول على تأشيرة أو بطاقة إقامة دائمة للعيش والدراسة في الولايات المتحدة هو "امتياز يمكن سحبه".

والمهدوي، المولود والناشئ في مخيم للاجئين في الضفة الغربية، كان قد اعتقل في أبريل 2025 لدى حضوره مقابلة تتعلق بطلب حصوله على الجنسية الأمريكية. وسرعان ما أصدر قاض أمرا يمنع إدارة ترامب من ترحيله خارج الولايات المتحدة أو نقله خارج ولاية فيرمونت، وبعد أسبوعين من الاحتجاز، غادر المهدوي المحكمة الاتحادية في برلنغتون بولاية فيرمونت، بعدما أمر قاضي المحكمة الجزئية جيفري كروفورد بالإفراج عنه.