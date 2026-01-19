منوعات

ترامب في رسالة "لم أعد أفكر بالسلام فقط"


في رسالة إلى رئيس وزراء النرويج جوناس غار ستوري أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه لم يعد "ملزما بالتفكير في السلام" طالما لم تمنحه نوبل جائزة السلام رغم إيقافه 8 حروب، حيث كشفت شبكة PBS News أنه تم إرسال الرسالة إلى عدة سفراء أوروبيين في واشنطن عبر موظفي مجلس الأمن القومي. وجاء في الرسالة:

"عزيزي جوناس - بالنظر إلى أن بلدكم قرر عدم منحي جائزة نوبل للسلام لمساهمتي في وقف ثمانية حروب وأكثر، لم أعد أشعر بالالتزام بالتفكير فقط في السلام، رغم أنه سيظل دائمًا هو السائد، ولكن يمكنني الآن التفكير فيما هو جيد ومناسب للولايات المتحدة الأمريكية.

وأن الدنمارك لا تستطيع حماية تلك الأرض من روسيا أو الصين، ولماذا لهم حق الملكية على أي حال؟

ولا توجد مستندات مكتوبة تثبت ذلك، فالأمر مجرد وصول قارب إلى هناك قبل مئات السنين، لكننا نحن أيضًا وصلنا بقوارب هناك.

وأنني فعلت أكثر من أي شخص آخر من أجل الناتو منذ تأسيسه، والآن يجب على الناتو أن يفعل شيئا من أجل الولايات المتحدة.

وأن العالم ليس آمنا إلا إذا كان لدينا السيطرة الكاملة والشاملة على غرينلاند".

وتأتي رسالة ترامب بعد أيام من إعلان رئيس وزراء النرويج أن "التهديدات ليس لها مكان" بين الحلفاء، وذلك ردا على إعلان الرئيس عن فرض رسوم جمركية.

