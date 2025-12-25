منوعات

شركة OpenAI: الذاكرة اللانهائية مفتاح الثورة القادمة في الذكاء الاصطناعي


كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن ملامح الخارطة المستقبلية لتطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن التحول الجذري القادم لن يعتمد فقط على قوة "الاستدلال" المنطقي، بل على تزويد الأنظمة الذكية بـ "ذاكرة لا نهائية ومثالية"، حيث أوضح ألتمان أن الجهود الحالية لشركات التكنولوجيا تركزت على تطوير نماذج اللغة الضخمة (LLMs)، لكن القفزة الحقيقية نحو "الذكاء الاصطناعي الفائق" تتطلب تجاوز الأنظمة الحالية التي وصف ذاكرتها بـ "البدائية". وتطمح OpenAI، بحسب تصريحاته، إلى تمكين الذكاء الاصطناعي من استيعاب وتذكر كافة تفاصيل حياة المستخدم اليومية، بما في ذلك ما يكتبه، ينجزه، أو يقوله، وهو هدف تسعى الشركة لتحقيقه بحلول عام 2026.

وفي مقارنة بين الإنسان والآلة، أشار ألتمان إلى أن الذاكرة البشرية بطبيعتها محدودة ومعرضة للنسيان، بينما يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تجاوز هذه القيود ليكون المساعد الشخصي الأكفأ عالمياً عبر متابعة أدق تفاصيل حياة الإنسان دون انقطاع.

وعلى صعيد المنافسة، قلل ألتمان من حجم التهديد الذي يمثله نموذج Gemini 3، مشيراً إلى أنه لم يحدث التأثير الذي كانت تتخوف منه الشركة. ومع ذلك، أقر بأن ظهور المنافسين ساعد OpenAI على اكتشاف بعض نقاط الضعف في نماذجها، مؤكداً أن الشركة تعمل حالياً على معالجتها مع الحفاظ على وتيرة تحرك سريعة ومدروسة في آن واحد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شركة OpenAI: الذاكرة اللانهائية مفتاح الثورة القادمة في الذكاء الاصطناعي
أسلوب احتيال جديد يستهدف حسابات "واتس آب"
اليابان: انفجار كيميائي ضخم يهز جامعة ناغويا
فرنسا: مزارعون يواصلون إغلاق الطرق بالتزامن مع انتشار مرض يطال الأبقار
شركة سبيس إكس: خروج أحد أقمار ستارلينك عن السيطرة ويتجه للسقوط نحو الأرض
فرنسا: هجوم إلكتروني يسرق بيانات 16.4 مليون مواطن من وزارة الداخلية
مقتل أشخاص بغارات أميركية على قوارب بشرق المحيط الهادئ
روسيا: العاصمة موسكو على موعد مع إطلاق أول مترو بدون سائق
روسيا: اكتشاف قد يُسرّع ابتكار علاجات فعالة لأكثر أنواع أورام الدماغ عدوانية
إيلون ماسك يدعو إلى إلغاء المفوضية الأوروبية!
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك