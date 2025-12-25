شركة OpenAI: الذاكرة اللانهائية مفتاح الثورة القادمة في الذكاء الاصطناعي

كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن ملامح الخارطة المستقبلية لتطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن التحول الجذري القادم لن يعتمد فقط على قوة "الاستدلال" المنطقي، بل على تزويد الأنظمة الذكية بـ "ذاكرة لا نهائية ومثالية"، حيث أوضح ألتمان أن الجهود الحالية لشركات التكنولوجيا تركزت على تطوير نماذج اللغة الضخمة (LLMs)، لكن القفزة الحقيقية نحو "الذكاء الاصطناعي الفائق" تتطلب تجاوز الأنظمة الحالية التي وصف ذاكرتها بـ "البدائية". وتطمح OpenAI، بحسب تصريحاته، إلى تمكين الذكاء الاصطناعي من استيعاب وتذكر كافة تفاصيل حياة المستخدم اليومية، بما في ذلك ما يكتبه، ينجزه، أو يقوله، وهو هدف تسعى الشركة لتحقيقه بحلول عام 2026.

وفي مقارنة بين الإنسان والآلة، أشار ألتمان إلى أن الذاكرة البشرية بطبيعتها محدودة ومعرضة للنسيان، بينما يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تجاوز هذه القيود ليكون المساعد الشخصي الأكفأ عالمياً عبر متابعة أدق تفاصيل حياة الإنسان دون انقطاع.

وعلى صعيد المنافسة، قلل ألتمان من حجم التهديد الذي يمثله نموذج Gemini 3، مشيراً إلى أنه لم يحدث التأثير الذي كانت تتخوف منه الشركة. ومع ذلك، أقر بأن ظهور المنافسين ساعد OpenAI على اكتشاف بعض نقاط الضعف في نماذجها، مؤكداً أن الشركة تعمل حالياً على معالجتها مع الحفاظ على وتيرة تحرك سريعة ومدروسة في آن واحد.