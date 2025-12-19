شركة سبيس إكس: خروج أحد أقمار ستارلينك عن السيطرة ويتجه للسقوط نحو الأرض

تعرّض أحد أقمار شبكة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس عطلا فنيا غير متوقع أدى إلى خروجه عن السيطرة، وهو الآن في طريقه للسقوط على الأرض، إذ صرّحت الشركة عبر منصة "إكس أن القمر الصناعي المحدد برقم 35956 تعرض لـ "خلل" أثناء وجوده على ارتفاع 418 كيلومترا (260 ميلا) فوق الأرض، ما أدى إلى انقطاع الاتصال به بشكل كامل، حيث تسبب هذا الخلل في تسرب غير محكم من خزان الدفع الخاص بالقمر، وانخفاض مفاجئ في مساره الرئيسي بنحو 4 كيلومترات (2.5 ميل)، وإطلاق عدد محدود من قطع الحطام الصغيرة القابلة للتتبع.

فيما تشير طبيعة الوصف التقني إلى احتمال تعرض خزان الوقود للتمزق أو نوع آخر من الضرر البنيوي، وعلى الفور، باشرت "سبيس إكس" بالتعاون الوثيق مع وكالة ناسا والقوة الفضائية الأمريكية لمراقبة هذه القطع الجديدة من الحطام الفضائي وتتبع مساراتها.

بالمقابل، أكد ممثلو "ستارلينك" أن مستوى الخطر منخفض. فالقمر الصناعي، رغم خلله، ما يزال "سليما إلى حد كبير" ولكنه في حالة دوران غير منتظم، ومن المتوقع أن يدخول الغلاف الجوي للأرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسيحترق بالكامل عند احتكاكه بالغلاف الجوي.

كذلك أوضح البيان أن مساره الحالي سيبقيه على ارتفاع أدنى من مدار محطة الفضاء الدولية، ما يعني "عدم وجود أي خطر" على المحطة أو طاقمها المقيم.

كما أكدت الشركة في بيانها على التزامها بسلامة الفضاء، قائلة: "بصفتنا أكبر مشغل لكوكبة أقمار صناعية في العالم، نحن ملتزمون بعمق بسلامة الفضاء، نأخذ مثل هذه الأحداث على محمل الجد"، وبينّنت أن فرق الهندسة تعمل بسرعة لتحديد السبب الجذري للعطل ومعالجته، كما بدأت بالفعل في نشر تحديث برمجي عبر الأسطول لتعزيز الحماية ضد هذا النوع من الحوادث.

وجاء هذا الحادث في الوقت الذي تستمر فيه شبكة "ستارلينك" في النمو بسرعة هائلة، حيث تضم حاليا ما يقارب 9300 قمر صناعي نشط، وهو ما يمثل نحو 65% من إجمالي الأقمار العاملة حول كوكبنا،وفي هذا العام وحده، أطلقت "سبيس إكس" 122 مهمة مخصصة لأقمار "ستارلينك"، أضافت أكثر من 3000 قمر جديد إلى المدار الأرضي المنخفض.

ومن الجدير بالذكر أن "سبيس إكس" تتبع سياسة نشطة لإدارة نهاية العمر الافتراضي لأقمارها، والتي تصمم لتعمل نحو خمس سنوات، حيث تقوم بإخراجها من المدار عمدا قبل أن تفقد وظيفتها،كما طبقت الشركة آليات متقدمة لتجنب الاصطدامات، حيث نفذت أقمار "ستارلينك" حوالي 145 ألف مناورة تفاد تلقائية في النصف الأول من عام 2025 فقط، فيما يسلط هذا الحادث الضوء على التحديات المتزايدة في بيئة الفضاء المزدحمة. فقبل أيام فقط، كشف نائب رئيس هندسة "ستارلينك" في "سبيس إكس"، مايكل نيكولز، عن اقتراب خطير غير منسق بين أحد أقمار "ستارلينك" وقمر صيني أطلق حديثا، مشيرا إلى أن معظم المخاطر في الفضاء تنبع من "عدم التنسيق بين مشغلي الأقمار الصناعية".