تحذير عاجل لمستخدمي "واتس آب"


أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيرا عاجلا لمستخدمي "واتس آب" بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة تهدد بيانات مليارات الحسابات.

وتبين أن هذه الثغرة سمحت للباحثين بالوصول إلى نحو 3.5 مليار حساب على تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا، دون اختراق محتوى الرسائل المشفرة. ومع ذلك، تمكنوا من جمع كميات هائلة من البيانات الوصفية، بما في ذلك أرقام الهواتف والمواقع الجغرافية ونوع الأجهزة وعمر الحسابات.

وأوضح خبراء من جامعة فيينا ومؤسسة SBA Research أن الثغرة كانت في آلية اكتشاف جهات الاتصال المدمجة في "واتس آب"، والتي تسمح عادة للتطبيق بالبحث عن مستخدمين آخرين عبر أرقام هواتفهم.

واكتشف الباحثون أنه لا توجد حدود لعدد جهات الاتصال التي يمكن البحث عنها، ما مكّنهم من فحص 100 مليون رقم هاتف كل ساعة والوصول إلى مليارات ملفات تعريف المستخدمين.

وقال غابرييل غيغينهوبر، الباحث الرئيسي في جامعة فيينا: "عادة، لا ينبغي لأي نظام أن يستجيب لمثل هذا العدد الكبير من الطلبات في وقت قصير، وكشف هذا السلوك عن الخلل الكامن، ما سمح لنا بإرسال طلبات غير محدودة فعليا وربط بيانات المستخدمين عالميا".

وجمع الباحثون بيانات ضخمة من حسابات "واتس آب" في 245 دولة. وصرحت شركة ميتا بأنها "عالجت المشكلة وخففت من حدتها"، مع التأكيد أن الباحثين حذفوا البيانات التي جُمعت بشكل آمن، ولم يتم العثور على أي دليل على استغلالها من جهات خبيثة.

وأشار نيتين غوبتا، نائب رئيس الهندسة في "واتس آب"، إلى أن التشفير الشامل للمنصة لم يتعرض للاختراق، وأن الدراسة ساعدت على اختبار فعالية أنظمة مكافحة جمع البيانات غير المشروع.

ورغم ذلك، حذر الباحثون من أن الدراسة تظهر مخاطر "مركزية" الرسائل العالمية على عدد قليل من التطبيقات، مشيرين إلى أن البيانات الوصفية وحدها يمكن أن تكشف معلومات حساسة عن المستخدمين، مثل نظام التشغيل وعدد الأجهزة المرتبطة وحتى المواقع الدقيقة في بعض الدول.

وأظهرت الدراسة أن ملايين الحسابات النشطة موجودة في دول تحظر "واتس آب" رسميا، مثل الصين وميانمار.

