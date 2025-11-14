منوعات

الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها


 

 

صرّحت الصين عن اكتشافها لأكبر منجم ذهب في تاريخها باحتياطي هائل يبلغ 1.44 ألف طن، في إنجاز علمي واستراتيجي يعزز مكانة البلاد في قطاع التعدين العالمي، حيث أكدت وزارة الموارد الطبيعية الصينية في بيان أن المنجم الواقع في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي البلاد يعد أكبر منجم للذهب منخفض الجودة في الصين.

ويبلغ متوسط تركيز الذهب في رواسب منجم "دادونغو" 0.56 غرام لكل طن، ويمتد الجسم الخام للمنجم على عمق يتراوح بين 115 و913 مترا تحت سطح الأرض، حيث يبلغ متوسط سماكته 263 مترا، بينما تصل السماكة القصوى لطبقات الذهب إلى 513 مترا.

وأوضح البيان الأهمية الاستراتيجية لهذا الاكتشاف، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية للصين من الذهب، كذلك أكد أن للمشروع "أهمية كبيرة في بناء قاعدة عالمية المستوى لاستخراج الذهب في مقاطعة لياونينغ"، مما يمهد الطريق لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي رائد في تعدين الذهب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها
منظمة الصحة العالمية تتحدث عن أخطر الأمراض المعدية فتكا في العالم
روسيا: تطوير ذكاء اصطناعي يحلل المراجع باللغات الشرقية
إندونيسيا: إصابة 54 شخصاً بانفجار في مسجد
ايران: كارثة مائية تهدد طهران، والسلطات تستنفر!
بن غفير: انتخاب زهران ممداني وصمة عار!
وزيرة العمل الأمريكية: نخسر 15 مليار دولار أسبوعياً بسبب الإغلاق الحكومي
عطل مفاجئ في مايكروسوفت
بوتين يعلن نجاح تجربة لصاروخ يعمل بالدفع النووي
الهند: اختبار ناجح لتقنية استمطار السحب
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك