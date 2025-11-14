الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها

صرّحت الصين عن اكتشافها لأكبر منجم ذهب في تاريخها باحتياطي هائل يبلغ 1.44 ألف طن، في إنجاز علمي واستراتيجي يعزز مكانة البلاد في قطاع التعدين العالمي، حيث أكدت وزارة الموارد الطبيعية الصينية في بيان أن المنجم الواقع في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي البلاد يعد أكبر منجم للذهب منخفض الجودة في الصين.

ويبلغ متوسط تركيز الذهب في رواسب منجم "دادونغو" 0.56 غرام لكل طن، ويمتد الجسم الخام للمنجم على عمق يتراوح بين 115 و913 مترا تحت سطح الأرض، حيث يبلغ متوسط سماكته 263 مترا، بينما تصل السماكة القصوى لطبقات الذهب إلى 513 مترا.

وأوضح البيان الأهمية الاستراتيجية لهذا الاكتشاف، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية للصين من الذهب، كذلك أكد أن للمشروع "أهمية كبيرة في بناء قاعدة عالمية المستوى لاستخراج الذهب في مقاطعة لياونينغ"، مما يمهد الطريق لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي رائد في تعدين الذهب.