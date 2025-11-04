وزيرة العمل الأمريكية: نخسر 15 مليار دولار أسبوعياً بسبب الإغلاق الحكومي

حذّرت وزيرة العمل الأمريكية، جولي سو، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة جراء استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن البلاد تخسر ما يصل إلى 15 مليار دولار أسبوعياً من الناتج المحلي الإجمالي، إذ ذكرت سو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إن الإغلاق الحكومي "لا يؤثر فقط على موظفي الحكومة الفدرالية، بل يمتد تأثيره إلى سلاسل الإمداد، والإنفاق الاستهلاكي، وخدمات الأعمال، مما يُكبّد الاقتصاد خسائر تُقدّر بنحو 15 مليار دولار أسبوعياً".

وأضافت، أن "توقف الأنشطة الحكومية سيؤدي إلى تعطّل الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وتأخير صرف الرواتب لمئات الآلاف من الموظفين، فضلاً عن تجميد برامج الدعم الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس سلباً على معدلات النمو"