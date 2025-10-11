عالما أعصاب يرفعان دعوى قضائية ضد شركة آبل

رفع اثنان من علماء الأعصاب دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا ضد شركة آبل، اتهماها فيها باستخدام آلاف الكتب المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها (أبل إنتلجنس).

وقال ستيفن ماكنيك وسوزانا مارتينيز-كوندي، وهما أستاذان في جامعة داونستيت للعلوم الصحية في بروكلين بولاية نيويورك، في الدعوى إن "آبل استخدمت ما وصفاه "بمكتبات ظل" غير قانونية تضم كتبا مقرصنة لتدريب نموذجها (أبل إنتلجنس)".

وكانت مجموعة أخرى من الكتاب قد رفعت دعوى مماثلة الشهر الماضي ضد آبل بتهمة الاستخدام غير المشروع لأعمالهم الأدبية في تدريب الذكاء الاصطناعي.

وهذه الدعوى واحدة من سلسلة قضايا كبرى رفعها مؤلفون ومؤسسات إعلامية وشركات موسيقية ضد شركات تكنولوجيا مثل (أوبن إيه.آي)

ومايكروسوفت وميتا تتهمها باستخدام أعمالهم دون ترخيص في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وآبل إنتلجنس هي مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مدمجة في أجهزة ايفون وآيباد.