عاجل : بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار!! 40 مواطنا بين شهيد ومفقود تحت أنقاض منزل قصفه الجيش الإسرائيلي
منوعات

من هي ماريا ماتشادو التي مُنحت جائزة "نوبل" للسلام


منحت لجنة "نوبل" جائزتها للسلام لعام 2025 للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، فمن هذه الشخصية التي ظفرت بالجائزة التي كان يحلم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ فجائزة هذا العام كانت قد أثارت تكهنات واسعة، حيث واصل ترامب الضغط من أجلها. وقبل الإعلان عنها، برز الرئيس الأمريكي كمرشح رئيسي، عقب تصريحات علنية باستحقاقه لها، واتصالات هاتفية مع مسؤولين نرويجيين، وفق ما نقلت وسائل إعلام، وتزايدت هذه التكهنات مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، واتفاق سلام محتمل. 

كذلك قامت العديد من الدول، بما في ذلك إسرائيل وباكستان وأذربيجان وأرمينيا وتايلاند وكمبوديا، بترشيح ترامب، ناسبة إليه الفضل في التوسط في العديد من النزاعات طويلة الأمد. وقد دافع ترامب نفسه مرارا وتكرارا عن ترشيحه لجائزة السلام، مدعيا أنه توسط في تحقيق السلام في مناطق عديدة.

إلا أن الموعد النهائي للترشيح للجائزة كان قد انقضى في 31 يناير، وبالتالي سيتم النظر في أي ترشيحات يتلقاها ترامب بناء على إنجازاته هذا العام لجائزة نوبل للسلام لعام 2026. فمن هي كورينا ماتشادو التي قالت لجنة "نوبل" إنها منحتها الجائزة "لعملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية".

ماريا كورينا ماتشادو هي سياسية فنزويلية بارزة، ولدت في 7 أكتوبر 1967 في العاصمة كراكاس. تعد من أبرز وجوه المعارضة الفنزويلية.

التعليم والمسار المهني

حصلت ماتشادو على شهادة في الهندسة الصناعية من جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية في كراكاس، ثم نالت درجة الماجستير في المالية من معهد الدراسات العليا للإدارة (IESA). بدأت نشاطها السياسي في عام 2002 بتأسيس منظمة "سوماتي" (Súmate)، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى مراقبة الانتخابات وتعزيز الشفافية الانتخابية في فنزويلا.

النشاط السياسي

في عام 2011، تم انتخاب ماتشادو عضوة في الجمعية الوطنية الفنزويلية، حيث مثلت ولاية ميراندا حتى عام 2014. خلال فترة عملها البرلماني، كانت من أبرز الأصوات المعارضة لنظام الرئيس الراحل هوغو تشافيز، ولاحقًا للرئيس نيكولاس مادورو. في عام 2014، شاركت بفعالية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مما أدى إلى تعرضها للملاحقة السياسية.

المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2025. / Gettyimages.ru

في عام 2023، أعلنت ماتشادو ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن في يونيو من نفس العام، تم منعها من الترشح لمدة 15 عامًا من قبل المدعي العام الفنزويلي، وهو قرار أكدته المحكمة العليا في يناير 2024. رغم ذلك، استمرت في قيادة المعارضة، وأعلنت في أغسطس 2024 عن دخولها في حالة اختفاء خوفًا على حياتها وحريتها.

الجوائز والتكريمات

في أكتوبر 2024، حصلت ماتشادو على جائزة "ساخاروف" لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي، تقديرا لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في فنزويلا. كما نالت في نفس العام جائزة "فاكلاف هافل" لحقوق الإنسان من مجلس أوروبا.

في 10 أكتوبر 2025، تم إعلان فوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، تقديرا لعملها المستمر في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا، وجهودها في السعي لتحقيق انتقال عادل وسلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.

المواقف السياسية

تُعرف ماتشادو بمواقفها الحازمة ضد نظام تشافيز ومادورو، وتدعو إلى إنهاء الهيمنة السياسية والاقتصادية للدولة، وتعزيز سيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما تدافع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات، وتؤيد حرية التعبير وحرية الصحافة، ولعل منح معارضة للرئيس مادورو الذي تخوض واشنطن حربا لإسقاطه ربما يمثل العزاء الوحيد لترامب. فقد ذهبت الجائزة ليس له، بل لشخصية تتماشى مع أهداف سياسته الخارجية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصين: تُطلق أول محطة حرارية شمسية بنظام البرجين في العالم
من هي ماريا ماتشادو التي مُنحت جائزة "نوبل" للسلام
ديلي تلغراف: ترامب قد يفرض رسوماً على النرويج إذا لم يُمنح جائزة نوبل!
الإغلاق الحكومي يضرب مخططات البنتاغون الاستراتيجية!
حقنة نانوية تحقق تطور علمي مذهل وتعالج الألزهايمر من جذوره!
غوغل تحذر مستخدمي أندرويد من أمر خطير
البيت الأبيض يحذر من "تداعيات مدمرة" لاميركا مع استمرار اغلاق الحكومة!
ترامب يأمر بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو
ارتفاع الدين العام الأمريكي
وزير الحرب الأمريكي يقيل رئيس أركان البحرية
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك