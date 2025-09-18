منوعات

مجلس الدفاع الخليجي يصدر 5 قرارات ردا على الهجوم الإسرائيلي في الدوحة!


عقد مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا في مدينة الدوحة في ضوء الهجمات الإسرائيلية على أراضي دولة قطر بحضور وزراء الدفاع بدول المجلس، حيث جاء في بيان المجلس، "بحث أعضاء مجلس الدفاع المشترك المسائل والموضوعات المتعلقة بالاعتداء الاسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة دولة قطر، وتهديد أمنها واستقرارها".

وأدان مجلس الدفاع المشترك "بأشد العبارات هذا الاعتداء العسكري الخطير"، مؤكدا أن "هذا العمل العدواني يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وأن الاعتداء على دولة قطر هو اعتداء على دول مجلس التعاون جميعا، وتؤيدها في جميع الاجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، للحفاظ على أمنها والدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها، وبأن هذا الاعتداء يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة برمتها، وتعديا على الجهود الدبلوماسية والوساطة التي تقوم بها دولة قطر، للتوصل الى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".

كما شدد البيان على أن "أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقا لما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك"، وبهذا الشأن قرر مجلس الدفاع المشترك، الآتي:

زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة.

العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس.

تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون.

تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الثلاثة أشهر القادمة على أن يتبعه تمرين جوي فعلي مشترك (قطاعات).

كما اتفق وزراء الدفاع بدول المجلس على استمرار العمل والتنسيق والتشاور على كافة المستويات العسكرية والاستخباراتية، لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي، والعمل على تكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة كافة دول مجلس التعاون، والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات محتملة تهدد استقرار المنطقة.

