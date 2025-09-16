محكمة العاصمة البلغارية: توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020

أعلنت الناطقة باسم محكمة العاصمة البلغارية اليوم الثلاثاء، عن توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020 في الخامس من ايلول في مطار صوفيا، حيث كانت السلطات اللبنانية قد أعلنت أن المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين البالغ 48 عاما هو مالك سفينة "روسوس" التي كانت تحمل شحنة نترات الأمونيوم تم تخزينها في ميناء بيروت حيث رست، وانفجرت في الرابع من أغسطس 2020 ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وتسبب بأضرار جسيمة.

وتم عرض مالك السفينة عقب توقيفه أمام محكمة صوفيا في السابع من سبتمبر والتي أمرت باحتجازه "لمدة أقصاها 40 يوما"، بحسب المتحدثة، إذ ينص القانون البلغاري على منح السلطات التي تطلب تسليم المطلوبين مهلة 40 يوماً لتقديم الوثائق اللازمة لتبرير نقلهم.

كما أكد مصدر قضائي بلغاري آخر لوكالة "فرانس برس" أن غريتشوشكين أوقف لدى وصوله من بافوس (قبرص) تنفيذا لنشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.

والنشرة الحمراء التي يصدرها الإنتربول هي "طلب موجه إلى هيئات إنفاذ القانون في كل أنحاء العالم لتحديد مكان شخص وتوقيفه في انتظار تسليمه" أو "اتخاذ إجراء قانوني".