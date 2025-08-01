انطلاق اول رحلة بحرية لنقل زائري الاربعينية الى العراق

انطلقت صباح اليوم الجمعة، أول رحلة بحرية للزائرين الإيرانيين باتجاه العراق، جنبا الى جنب مع النقل البري والجوي، حيث انطلقت السفينة من مدينة خرمشهر باتجاه سواحل البصرة حيث ذكرت وسائل اعلام إيرانية ان الرحلة نُفذت بواسطة سفينة تابعة للقطاع الخاص مزودة بتسهيلات خاصة، ونظرًا لاستقبال الحجاج، فقد أُتيحت إمكانية تنظيم هذه الحركة بشكل يومي.

كما أكدت انه يمكن للناس التقدم بطلبات الحصول على التذاكر شخصيًا أو عبر الإنترنت"، مشيرة الى انه ستكون هناك رحلتان يوميا، تستغرقان ما بين ساعتين إلى ساعتين ونصف، وبطاقة استيعابية تبلغ نقل 800 زائر يوميا، وبسفينة تبلغ سعتها 235 شخصا، ما يعني حوالي 3 رحلات يوميا.