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ترامب: أخبروا مدفيديف أن يراقب كلماته.. إنه يدخل منطقة خطيرة جدا!


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف يدخل منطقة خطرة جدا عبر تصريحاته التي يدلي بها، مطالبا إياه بـ"مراقبة كلماته"، إذ وجّه الرئيس الأمريكي كلاما أشبه بالتهديد إلى الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف مبديا انزعاجه من تصريحاته، وكتب عبر منصة "تروث سوشال": "أخبروا مدفيديف، الرئيس السابق الفاشل لروسيا، الذي يعتقد أنه لا يزال رئيسا، أن يراقب كلماته. إنه يدخل منطقة خطيرة جدا!".

وكان ميدفيديف وجه في الآونة الأخيرة انتقادات حادة للسياسة التي ينتهجها ترامب تجاه روسيا فيما يخص أوكرانيا والعقوبات وغيرها من الملفات.

فيما علق مدفيديف على قرار ترامب تقليص المهلة التي منحها لروسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا من 50 يوما إلى 10 أيام بالقول إن هذا القرار "خطوة نحو الحرب"، مذكرا ترامب بأن روسيا ليست إسرائيل أو إيران، وبإن لغة الإنذارات لا تنفع معها.

كما انتقد ميدفيديف في السياق نفسه عزم ترامب فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين واصفا تصريحات الرئيس الأمركي بالاستعراضية وبأن روسيا لا تعيرها اهتماما.

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