مقتل 18 مهاجرا مصريا جراء غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا

لقي ما لا يقل عن 18 مهاجرًا مصريًا غير نظامي مصرعهم، فيما لا يزال نحو 50 آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق قارب قبالة سواحل مدينة طبرق شرقي ليبيا، حيث أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن المنظمة الدولية للهجرة، بأنه "تم إنقاذ 10 أشخاص حتى الآن".

بالمقابل، أوضح مصدر دبلوماسي في القنصلية المصرية ببنغازي بأن "جميع المهاجرين كانوا من الجنسية المصرية"، مشيرًا إلى أنه "تم التعرف على 10 جثامين نُقلت إلى مصر، فيما تم احتجاز الناجين داخل منشأة تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية".

وكانت الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق قد أعلنت، في وقت سابق، انتشال 15 جثة لمهاجرين غرق قاربهم أثناء محاولتهم عبور البحر نحو أوروبا، مرجّحة أن الضحايا من مصر والسودان.

فيما لفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن "ليبيا لا تزال تُشكل نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين، حيث يتعرض كثير منهم للاستغلال ويركبون المخاطر في محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط".