أميركا: 5 قتلى بإطلاق نار في مبنى وسط مانهاتن بولاية نيويورك

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسلحا أطلق النار على 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة داخل مبنى يضم مكاتب دوري كرة القدم ومكاتب صندوق الاستثمار بلاكستون في وسط مانهاتن بولاية نيويورك، إذ أوضحت الصحيفة أن "إطلاق النار وقع في المبنى رقم 345 بشارع بارك أفينيو الشرقي، الواقع على الشارع 52".

فيما تشير السجلات إلى أن الشركات التي لديها مكاتب داخل المبنى في هذا العنوان تشمل الدوري الوطني لكرة القدم، وشركة الأدوية بريستول مايرز سكويب، فضلا عن الشركات المالية بلاكستون وكيه بي إم جي.

كما ذكرت مصادر متعددة أن "المسلح، الذي كان يحمل بندقية هجومية، أطلق النار على ضابط شرطة، فيما أصيب عدة أشخاص من المارة أيضا بإطلاق النار".

هذا وأفادت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن مصادر، أن "عددا من الأشخاص، بينهم ضابط شرطة، أصيبوا في إطلاق النار، وقد استجابت الشرطة لبلاغ الحادث بسرعة".

وأشار عمدة نيويورك إريك آدامز إلى أن "الشرطة تعمل في المكان ويطلب من السكان اتخاذ تدابير الحيطة"، كما أضاف: "يرجى اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة إذا كنتم في المنطقة، ولا تخرجوا من منازلكم إذا كنتم بالقرب من بارك أفينيو وشارع 51 الشرقي".

ولم تقدم الشرطة على الفور تفاصيل عن حالة الضابط الجريح والاثنين الآخرين اللذين أصيبا بالرصاص، وقالت الشرطة إنه "تم تحييد مطلق النار الوحيد، في الوقت الحالي، واحتواء المشهد".

فيما ذكرت "فوكس نيوز" بأن "المسلح في المبنى بمانهاتن يعتقد أنه أطلق النار على نفسه بعد مطاردة الشرطة له"، حيث أظهرت مقاطع فيديو وجودا أمنيا مكثفا حول المبنى والشرطة تطوق مكان الحادث و سيارات الإسعاف تهرع للمنطقة.