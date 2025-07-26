ترامب يعلن فقدان 100 مليون دولار تم جمعها للمتضررين من حرائق كاليفورنيا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبادرة "فاير إيد" (FireAid) الأمريكية التي تهدف إلى تقديم المساعدة للمتضررين من حرائق الغابات في كاليفورنيا، بأنها مخطط احتيالي، حيث أشار ترامب إلى اختفاء 100 مليون دولار من الأموال التي تم جمعها ضمن هذه المبادرة لصالح المتضررين من حرائق الغابات في كاليفورنيا.

وكتب ترامب على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي Truth Social: "فاير إيد هي كارثة حقيقية كاملة، يبدو أنها عملية احتيال أخرى مستوحاة من الديمقراطيين، 100 مليون دولار مفقودة".

ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم في كانون الثاني الماضي في الجزء الجنوبي من كاليفورنيا، في منطقة لوس أنجلوس، بسبب حرائق الغابات، التي تسببت كذلك بتدمير نحو 18 ألف مبنى مختلف.