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إنشاء كابل بحري جديد بين الجزائر وإيطاليا


 

أعلنت شركة اتصالات الجزائر، عن مشروع لإنشاء كابل بحري جديد يربط الجزائر بإيطاليا، بالتعاون مع شركة الاتصالات الإيطالية، فبحسب بيان لـ "اتصالات الجزائر"، تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي لتبادل الخبرات في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى إمكانية تنفيذ عدّة مشاريع.

فيما تنص المذكرة على "مشروع نقطة تواجد جديدة (POP) مخصّصة لشركة اتصالات الجزائر في أوروبا"، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.

وتشمل مذكرة التفاهم "مشروع الدعم التقني لشركة اتصالات الجزائر لتطوير مركز بيانات في الجزائر بمعايير عالمية لمواكبة التحول الرقمي"، إذ تتوسع المذكرة إلى "مشروع إنشاء منصة تدريب في مجالات الحوسبة السحابية، الشبكات، الخدمات الرقمية ولاسيما مجال الأمن السيبراني".

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إنشاء كابل بحري جديد بين الجزائر وإيطاليا
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