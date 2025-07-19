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إيران: انقلاب حافلة يودي بحياة 21 شخصًا وجرح حوالي 30


 

لقي 21 شخصا على الأقلّ مصرعهم وجرح حوالي 30، يوم السبت، إثر انقلاب حافلة في جنوب إيران، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، حيث وقع الحادث في محيط مدينة كوار القريبة من شيراز، والتي تبعد حوالي ألف كيلومتر عن العاصمة طهران، إذ ذكر مدير مستشفى كوار محسن أفراسيابي في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "تمّ للأسف إحصاء 21 قتيلا"، مشيرا إلى إصابة 29 شخصا آخرين.

فيما نشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد لحافلة انقلبت على جانبها الأيسر على حافة طريق جبلي.

وتشهد إيران حوادث مرورية مردّها خصوصا إلى قدم أسطول السيارات وحالة بعض الطرقات، فضلا عن القيادة في ظروف خطيرة، فبين شهر آذار 2024 وذات الشهر من 2025، أودت الحوادث المروية بحياة نحو 20 ألف شخص، بحسب وكالة إرنا.

كذلك في أغسطس/آب 2024، قضى 28 باكستانيا في طريقهم لزيارة العتبات المقدسة في العراق في حادث حافلة بوسط إيران.

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