محسن رضائي خلال تعليقه على الأحداث في سوريا، يطالب العرب بأن \"يستيقظوا\".

طالب عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، العرب في معرض تعليقه على الأحداث في سوريا والقصف الإسرائيلي، بأن "يستيقظوا"، فقد علق عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي عبر منصة "إكس" على الضربات العسكرية الإسرائيلية التي طالت منشآت وبنى تحتية عسكرية سورية قبل أيام واصفا ما يجري بأنه "السلام بالقوة".

وكتب رضائي يوم أمس الجمعة في إشارة إلى تلك التطورات: "السلام بالقوة" يعني؛ تنازلوا عن الجولان، اقبلوا شروط تل أبيب، افتحوا الأبواب لأمريكا، ولا تعترضوا إذا تعرضتم للقصف".

وتابع قائلا: "هذا هو القانون الجديد وغير المكتوب في المنطقة. استيقظوا أيها العرب".

وقبل أيام، نشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس" صورة للقصف الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، وقال إن "هذا الحدث كان متوقعا تماما"، متسائلا عن العاصمة القادمة، إذ ذكر عراقجي: "للأسف، كان هذا الحدث متوقعا تماما. ما هي العاصمة التالية؟".

فيما شنّ جيش الإحتلال الأربعاء الماضي، سلسة من الغارات قرب مقر الجيش ووزارة الدفاع السورية في دمشق، بعد تحذير إسرائيلي من استهداف الطائفة الدرزية، حيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصدر عسكري أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق أكثر من 100 صاروخ على دبابات وآليات للنظام السوري في محافظة السويداء.