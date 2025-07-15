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أميركا: فيضانات مفاجئة تغرق نيوجيرسي ونيويورك


اجتاحت أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في حركة النقل وإعلان حالات الطوارئ في العديد من الولايات، فبعد أقل من أسبوعين من الفيضانات المفاجئة في تكساس، غمرت المياه مناطق واسعة في نيويورك، ونيوجيرسي، مما أدى إلى إغلاق الطرق الرئيسية، وقد أعلن حاكم نيوجيرسي فيل مورفي حالة الطوارئ في الولاية وحث السكان على البقاء في منازلهم.

وسجل ما لا يقل عن 216 بلاغا عن فيضانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم الاثنين حتى صباح الثلاثاء، وكانت أعلى الأعداد في نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا.

ومن المتوقع هبوب المزيد من العواصف يوم الثلاثاء، رغم أنه من غير المتوقع أن تكون بنفس القوة أو الاتساع، مع احتمال حدوث موجة أخرى من العواصف الشديدة والفيضانات المحتملة في المنطقة من الأربعاء إلى الجمعة.

كما أبلغ مطار نيوارك ليبرتي الدولي عن توقف وتأخير وانقطاع في الرحلات الجوية، حيث حذر مسؤولو نيوجيرسي السكان من السفر غير الضروري. وحث مسؤولو نيوجيرسي المسافرين على مراجعة شركات الطيران لمعرفة حالة رحلاتهم بسبب الاضطرابات صباح الثلاثاء.

وفي نيويورك، شهدت المدينة ثاني أعلى معدل هطول أمطار، بالإضافة إلى فيضانات عارمة، وتم إغلاق أجزاء من الطرق الرئيسية التي غمرتها المياه إضافة إلى سقوط الأشجار ما أعاق سير المركبات.

ووفقا لخدمة مترو الأنفاق في مدينة نيويورك، فقد تعطلت خدمات القطارات، وغمرت المياه محطات مترو الأنفاق في عدة محطات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في نيويورك إنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار في التحرك شرقا وأن يصبح أقل كثافة حتى وقت مبكر من يوم الثلاثاء، مع حث السكان على توخي الحذر من إغلاق الطرق بسبب خطر الفيضانات المتبقية.

وفي وقت سابق، تم إصدار تحذير من احتمال وقوع فيضانات مفاجئة لجميع الأحياء الخمسة في مدينة نيويورك، وفقا لإدارة الطوارئ، مستشهدة بتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

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