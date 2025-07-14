إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي سيفوق القدرات الفكرية للإنسان

يعتقد رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على القدرات الفكرية لأي إنسان في أي مجال خلال أقل من عامين فقط، إذ جاء ذلك بحسب ما كتبه ماسك بحسابه الرسمي على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث ذكر "الذكاء الاصطناعي أذكى بكثير من معظم البشر، ولكنه ليس أذكى منهم في أي مجال. إلا أن هذا سيحدث، ومن المرجح أن يصبح أذكى من أي إنسان في أي مجال خلال أقل من عامين، وأذكى من جميع البشر مجتمعين في حوالي 5 سنوات من الآن".

وتابع، من الضروري ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي "مركزا إلى أقصى حد على إيجاد الحقيقة".

فيما عبّر ماسك عن ثقته، ديسمبر الماضي، في أن الذكاء الاصطناعي سيتجاوز ذكاء جميع البشر بحلول عام 2030، حيث ذكر في وقت سابق من مارس من نفس العام قال إنه بحلول عام 2025 سيكون الذكاء الاصطناعي أذكى من أي إنسان، وبحلول عام 2029 سيتجاوز جميع البشر مجتمعين.