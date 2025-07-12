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السلطات الهندية تكشف نتائج التحقيق الأولي للطائرة الهندية المنكوبة


 

 

كشفت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن نتائج التحقيق الأولي للطائرة الهندية المنكوبة، إذ ذكر التحقيق الأولي أن "مفاتيح التحكم في ضخ الوقود إلى محركي طائرة الخطوط الجوية الهندية التي تحطمت انتقلت من وضع التشغيل إلى الإيقاف قبل لحظات من تحطم الطائرة بعيد إقلاعها ومقتل 260 شخصا كانوا على متنها".

ولم يقدم التقرير الذي أصدره "مكتب التحقيق في حوادث الطائرات الهندي أي استنتاجات أو يحدد المسؤول عن كارثة 12 حزيران، لكنه أشار إلى سؤال أحد الطيارين لزميله عن سبب قطعه الوقود، ليجيبه الطيار الثاني بأنه لم يفعل".

وكانت طائرة بوينغ 787-8 دريملاينر متجهة من أحمد آباد في غرب الهند إلى لندن عندما تحطمت وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 242 شخصا ما عدا واحد، بالإضافة إلى 19 شخصا كانوا على الأرض.

فيما لفت مكتب التحقيق الهندي في تقريره المكون من 15 صفحة الى أنه "بمجرد أن وصلت الطائرة إلى أقصى سرعة مسجلة لها انتقل مفتاحا الوقود للمحرك 1 والمحرك 2 من وضع تشغيل إلى إيقاف واحدا تلو الآخر بفارق زمني قدره ثانية واحدة".

وأضاف التقرير: "في التسجيل الصوتي لقمرة القيادة، يُسمع أحد الطيارين وهو يسأل الآخر لماذا أوقف مفتاح الوقود، فيجيبه الآخر بأنه لم يفعل ذلك، قبل أن تبدأ الطائرة بالهبوط بسرعة، ثم عادت مفاتيح الوقود إلى وضع التشغيل وبدأ المحركان باستعادة طاقتيهما، لكن أحد الطيارين أرسل نداء استغاثة".

وسأل مراقبو الحركة الجوية الطيارين عن المشكلة، لكنهم سرعان ما شاهدوا الطائرة تهوي وتتحطم، حيث استدعوا فرق الطوارئ إلى موقع الحادث.

كما أكد المكتب أن التحقيق جار وأنه تم "طلب أدلة ومعلومات إضافية من الجهات المعنية".

وكانت الطائرة تقل 230 راكبا بينهم 169 هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكنديا واحدا بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم، وأصيب العشرات من الأشخاص على الأرض، ونجا مواطن بريطاني بأعجوبة وشوهد وهو يخرج من بين حطام الطائرة قبل أن يتلقى العلاج في مستشفى ويغادر.

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السلطات الهندية تكشف نتائج التحقيق الأولي للطائرة الهندية المنكوبة
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