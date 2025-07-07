الولايات المتحدة تلغي تصنيف "هيئة تحرير الشام" السورية كمنظمة إرهابية أجنبية!

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف "هيئة تحرير الشام" السورية التابعة لتنظيم "القاعدة"، كمنظمة إرهابية أجنبية، فبحسب مذكرة وزارة الخارجية التي نشرت اليوم الاثنين، يأتي ذلك في خطوة رئيسية تزامنا مع جهود واشنطن لتخفيف العقوبات عن سوريا.

وقد وُقعت المذكرة المؤرخة في 23 يونيو من قبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونُشرت في نسخة مسبقة من السجل الفيدرالي قبل النشر الرسمي يوم الثلاثاء.

وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من توقيع ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، بهدف مساعدة البلاد في الخروج من عزلتها عن النظام المالي الدولي، وبناء على تعهد واشنطن بمساعدتها في إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية المدمرة.

فيما كتب روبيو في المذكرة: "بالتشاور مع النائب العام ووزير الخزانة، أقر بإلغاء تصنيف جبهة النصرة، المعروفة أيضا باسم هيئة تحرير الشام (وغيرها من الأسماء المستعارة) كمنظمة إرهابية أجنبية".

وكانت هيئة تحرير الشام الفرع السابق لتنظيم "القاعدة" في سوريا (جبهة النصرة)!

وفي ديسمبر الماضي، قاد الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع الهيئة التي شنت مع فصائل أخرى هجوما خاطفا أطاح بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وتقول "هيئة تحرير الشام" بقيادة الشرع إنها قطعت علاقاتها مع تنظيم "القاعدة" منذ سنوات وتريد بناء سوريا ديمقراطية شاملة.