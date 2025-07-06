إيلون ماسك يقدم رسميا وثائق تسجيل حزبه السياسي "أمريكا"

قدم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رسميا وثائق تسجيل حزبه السياسي "حزب أمريكا"، وفقا لسجل لجنة الانتخابات الأمريكية، إذ أكد ماسك أن حزبه الجديد يهدف إلى تمثيل "80% من الأمريكيين المعتدلين" الذين لا يجدون أنفسهم ضمن السياسات الحزبية المتطرفة الحالية، مشيرا إلى "أن الحزب سيكون بديلا لكلٍ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري".

وحتى الآن لم تسجل رسميا وثائق تأسيس الحزب لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية (FEC)، لكن الإعلان بشكله العلني أثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية، ما يشير إلى أن ماسك قد يكون بصدد الدخول رسميا ومباشرة إلى المعترك السياسي.

ومن الجدير بالذكر أن اسم الحزب الجديد يتطابق مع اسم لجنة العمل السياسي التابعة لماسك، "America PAC"، والتي كان قد أنشأها سابقا لدعم بعض الحملات والمبادرات السياسية.