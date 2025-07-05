أميركا: انفجار كبير يحوّل مستودع ألعاب نارية إلى موقع مأساوي في كاليفورنيا

تحوّل مستودع للألعاب النارية في شمال كاليفورنيا إلى موقع مأساوي بعد العثور على رفات عدد من الضحايا بين الأنقاض إثر انفجار يوم أمس أسفر عن اختفاء 7 أشخاص، إذ أظهرت لقطات مصورة لحظة الانفجار الذي هز المنطقة تاركا وراءه دمارا شاملا.

في حين لم تكشف السلطات بعد عن عدد الضحايا أو الظروف التي أدت إلى هذه الكارثة، بينما لا تزال عمليات البحث والتحقيق جارية لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا الحادث المأساوي.

وجاء هذا الحادث ليذكر بمخاطر تخزين المواد القابلة للاشتعال، خاصة مع اقتراب مواسم الأعياد والاحتفالات التي تشهد استخداما مكثفا للألعاب النارية.