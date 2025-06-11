عمدة لوس أنجلوس: نهب 23 متجرا خلال الاحتجاجات

أعلنت كارين باس عمدة لوس أنجلوس أن ما لا يقل عن 23 متجرا تعرضت للنهب وسط مدينة لوس أنجلوس خلال الاحتجاجات المستمرة على سياسة الهجرة الأمريكية، إذ ذكرت العمدة في مؤتمر صحفي بثته قناة ABC News: "تعرضت العديد من الشركات للتخريب. نُهبت 23 متجرا الليلة الماضية. إذا تجولت بالسيارة في وسط مدينة لوس أنجلوس، يمكنك رؤية كتابات في كل مكان - لقد ألحقت أضرارا جسيمة بالشركات والعديد من العقارات".

فيما تتصاعد التوترات لليوم الخامس على التوالي في لوس أنجلوس بعد أن اجتاحت الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك المدينة، حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات إنفاذ القانون وأضرموا النار في مركبات في وسط المدينة.

وأمر الرئيس دونالد ترامب بنشر 4000 عنصر من أفراد الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية في لوس أنجلوس. لكن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، والمدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، رفعا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، قائلين إنها "انتهكت" سيادة كاليفورنيا بشكل غير قانوني عندما جعلت الحرس الوطني في كاليفورنيا فيدراليا.

كما أعلنت شرطة لوس أنجلوس عن اعتقال 14 شخصا بتهمة النهب، و96 آخرين لمشاركة في الاحتجاجات في وسط مدينة لوس أنجلوس. وأضافت الشرطة أن شخصا واحدا اعتقل بتهمة الاعتداء بحيازته سلاح مميت، وآخر بتهمة مقاومة الاعتقال، وآخر بتهمة التخريب.

ودخل حظر التجوال حيز التنفيذ في وسط مدينة لوس أنجلوس عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي على أن يستمر حتى السادسة صباحا ويطبق حظر التجول على منطقة تبلغ مساحتها ميلا مربعا واحدا تقريبا في وسط مدينة لوس أنجلوس، والتي كانت مسرحا لاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة أنها اعتقلت ما يقرب من 200 شخص حتى الآن يوم الثلاثاء.

وامتدت الاحتجاجات إلى جميع أنحاء البلاد، حيث نزل المتظاهرون إلى شوارع مدينة نيويورك في احتجاج مناهض لإدارة الهجرة والجمارك، بدأ في ساحة فولي، قبالة مركز عمليات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

كما شوهدت احتجاجات في سان فرانسيسكو وبوسطن ودالاس وشيكاغو وأتلانتا وغيرها.