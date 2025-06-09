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امريكا: اعتقال 27 شخصا في احتجاجات لوس أنجلوس


أفادت قناة "سي إن إن" نقلا عن بيان للشرطة بأن 27 شخصا على الأقل تم اعتقالهم يوم الأحد في لوس أنجلوس خلال احتجاجات ضد سياسة الهجرة الأمريكية، إذ نقلت القناة عن رئيس شرطة المدينة جيم ماكدونيل في مؤتمر صحفي قوله: "تم إجراء 27 حالة اعتقال في وسط لوس أنجلوس يوم الأحد".

وأوضح ماكدونيل أن التهم الموجهة للمعتقلين تشمل محاولة إلقاء زجاجة حارقة على أحد رجال الشرطة واصطدام دراجة نارية بحاجز أمني للشرطة.

كذلك أضاف أنه من بين الـ27 معتقلا، تم القبض على 17 شخصا من قبل دورية كاليفورنيا للطرق السريعة أثناء إخلاء المحتجين من الطريق السريع 101، بينما اعتقلت شرطة لوس أنجلوس 10 أشخاص آخرين خلال المواجهات في وسط المدينة. 

تحولت حملة وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس في 7 يونيو الجاري إلى مواجهات مع المحتجين. وفي نفس اليوم، هدد حاكم الولاية نيوسوم بأن الولاية قد ترفض دفع الضرائب الفيدرالية ردا على التخفيضات الكبيرة المحتملة في التمويل الفيدرالي من قبل إدارة ترامب. وفي 8 يونيو، صرح المتحدث باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأنه سيتم نشر 2000 فرد من الحرس الوطني في المدينة بسبب الاحتجاجات.

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