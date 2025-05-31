"واتساب" يودع بعض الهواتف اعتبارًا من 1 حزيران

أفاد تقرير لموقع "9 TO5Mac"، المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اليوم السبت (31 أيار 2025)، بأن تطبيق المراسلة الشهير واتساب، المملوك لشركة ميتا، سينهي اعتبارًا من الغد دعم بعض هواتف أندرويد وآيفون.

ووفقًا لتقرير انه "بدءًا من يوم الأحد، لن يعمل تطبيق واتساب إلا على هواتف آيفون التي تعمل بإصدار "iOS 15.1" من نظام التشغيل أو أحدث. وسيتوقف دعم التطبيق أيضًا لهواتف أندرويد التي تعمل بإصدار "أندرويد 5.0" أو أقدم".

وأضاف التقرير أنه "في البداية، كان من المقرر تنفيذ هذا التحديث في 5 أيار، لكن يبدو أنه تم تأجيل الموعد النهائي لبضعة أسابيع ليصبح في الأول من حزيران"، موضحًا أن "هذا يعني أنه سيتوقف دعم واتساب لهواتف "iPhone 6" و"iPhone 5s" و"iPhone 6 Plus" و"iPhone 6s Plus" و"iPhone 6s" والجيل الأول من "iPhone SE" في الأول من حزيران".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لهواتف أندرويد، فيمكن التأكد من الإصدار المثبت على الهاتف عن طريق الانتقال إلى الإعدادات، ثم إلى النظام، ثم حول الجهاز والتحقق من إصدار أندرويد".

وقال واتساب إنه سيتم تذكير وإشعار مالكي هواتف أندرويد وآيفون القديمة عدة مرات للترقية إلى هاتف أحدث.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من التحديثات الدورية التي يجريها واتساب، والتي يرفع فيها الحد الأدنى لمتطلبات تشغيل التطبيق.