منوعات

واتساب يعلن ميزة جديدة


 اعلن تطبيق المراسلة الشهير "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، اتاحة ميزة الدردشة الصوتية لكل المجموعات على التطبيق لمستخدمي نظامي "اندرويد" و"iOS".

وبحسب ما ذكره "واتساب"، في منشور بمدونته ، فان ميزة الدردشة الصوتية ستكون متاحة لكل المجموعات باختلاف حجمها سواء كانت كبيرة او صغيرة.

وكانت هذه الميزة متاحة في السابق للمجموعات الكبيرة فقط بواتساب، وتتيح بدء محادثة صوتية فورًا دون مقاطعة المحادثة النصية الجارية.

وتمكن هذه الميزة اعضاء مجموعة واتساب من التواصل مباشرة عبر الصوت في اي وقت ، دون الحاجة الى مغادرة المحادثة الجماعية او التبديل الى مكالمة.

ويمكن استخدام هذه الميزة لبدء محادثة صوتية بالانتقال الى اسفل نافذة الدردشة، والتمرير للاعلى والانتظار لبضع ثوانٍ.

ولا يؤدي بدء محادثة صوتية عبر ميزة الدردشة الصوتية الى ارسال اشعارات او الاتصال باي شخص، وبذلك يتمكن الاشخاص من الانضمام للمحادثة الصوتية ومغادرتها في اي وقت.

ويظل شريط المحادثة الصوتية مثبّتًا في اسفل نافذة المجموعة ، الى حين انتهائها ، حتى يتمكن المستخدم من الوصول بسهولة الى عناصر التحكم في المحادثة، بينما يمكن للاعضاء الجدد الانضمام متى ارادوا، ومعرفة الاشخاص المشتركين بالفعل في الدردشة الصوتية.

وظهرت ميزة الدردشة الصوتية للمجموعات بالفعل لدى لبعض المستخدمين الذين ثبّتوا احدث اصدار من واتساب لنظامي "اندرويد" و"iOS"، ومن المتوقع طرحها مزيدا من الحسابات خلال الايام المقبلة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
واتساب يعلن ميزة جديدة
ترامب يهدد شركة أبل برسوم 25% إذا لم تصنع آيفون في أميركا
بريطانيا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات صهيونية
تحذير.. اما التحديث أو توقف عن استخدام "غوغل كروم"
بعد إصابة بايدن به.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا
ابتكار جهاز عصبي صناعي يحاكي عمل الدماغ البشري
ترامب: زيلينسكي أفضل تاجر في العالم
ترامب: زيارتي إلى دول الخليج جلبت استثمارات بقيمة 12-13 تريليون دولار!
فيضانات وسيول جارفة تخلف ضحايا ومصابين في الجزائر
في أول تعليق من عبد الله أوجلان على نزع سلاح حزب العمال
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك