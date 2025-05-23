واتساب يعلن ميزة جديدة

اعلن تطبيق المراسلة الشهير "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، اتاحة ميزة الدردشة الصوتية لكل المجموعات على التطبيق لمستخدمي نظامي "اندرويد" و"iOS".

وبحسب ما ذكره "واتساب"، في منشور بمدونته ، فان ميزة الدردشة الصوتية ستكون متاحة لكل المجموعات باختلاف حجمها سواء كانت كبيرة او صغيرة.

وكانت هذه الميزة متاحة في السابق للمجموعات الكبيرة فقط بواتساب، وتتيح بدء محادثة صوتية فورًا دون مقاطعة المحادثة النصية الجارية.

وتمكن هذه الميزة اعضاء مجموعة واتساب من التواصل مباشرة عبر الصوت في اي وقت ، دون الحاجة الى مغادرة المحادثة الجماعية او التبديل الى مكالمة.

ويمكن استخدام هذه الميزة لبدء محادثة صوتية بالانتقال الى اسفل نافذة الدردشة، والتمرير للاعلى والانتظار لبضع ثوانٍ.

ولا يؤدي بدء محادثة صوتية عبر ميزة الدردشة الصوتية الى ارسال اشعارات او الاتصال باي شخص، وبذلك يتمكن الاشخاص من الانضمام للمحادثة الصوتية ومغادرتها في اي وقت.

ويظل شريط المحادثة الصوتية مثبّتًا في اسفل نافذة المجموعة ، الى حين انتهائها ، حتى يتمكن المستخدم من الوصول بسهولة الى عناصر التحكم في المحادثة، بينما يمكن للاعضاء الجدد الانضمام متى ارادوا، ومعرفة الاشخاص المشتركين بالفعل في الدردشة الصوتية.

وظهرت ميزة الدردشة الصوتية للمجموعات بالفعل لدى لبعض المستخدمين الذين ثبّتوا احدث اصدار من واتساب لنظامي "اندرويد" و"iOS"، ومن المتوقع طرحها مزيدا من الحسابات خلال الايام المقبلة.