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فيضانات وسيول جارفة تخلف ضحايا ومصابين في الجزائر


أعلنت الحماية المدنية في الجزائر، الخميس، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية التي ضربت الولايات الشمالية للبلاد منذ ليلة الأربعاء وأدت إلى تشكل سيول جارفة وفيضانات خلفت 4 وفيات، إذ ذكرت الحماية المدنية إن مصالحها تدخلت في قرية أولاد عبيد الله بولاية الجلفة إثر انحراف وانقلاب حافلة بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد.

كما بيّنت أن الحادثة أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 شخصا آخرين 33 منهم في حالة صدمة وشخص أصيب إصابة باغة في يده.

وأفادت بأنه تم إنقاذ شخصين كانوا على متن سيارة عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه واد حي بنات بلكحل.

أما ببلدية الشارف، فقد تم إنقاذ 3 أشخاص كانوا على متن سيارة عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه واد بكريرش.

وفي بلدية الإدريسية تم إنقاذ شخصين كانوا على متن سيارة عالقة عقب ارتفاع منسوب مياه واد مطريحة. 

كما أكدت الحماية المدنية مساء الأربعاء وفاة صبي يبلغ من العمر 13 سنة إثر تعرضه لإصابات متعددة جراء تساقط حبات البرد في ضاية الرمل بمنطقة أم الخشب ببلدية سلمانة أقصى جنوب ولاية الجلفة.

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فيضانات وسيول جارفة تخلف ضحايا ومصابين في الجزائر
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