أمريكا: الإعلان عن توقيع أكبر صفقة دفاعية في التاريخ مع السعودية!

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن توقيع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لأكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في التاريخ، بلغت قيمتها نحو 142 مليار دولار، إذ أكد البيت الابيض، أن الحزمة تشمل معدات وخدمات حربية متطورة سيتم توريدها من أكثر من 12 شركة دفاعية أمريكية، إلى جانب برامج تدريب ودعم مكثف لتطوير قدرات القوات المسلحة السعودية، في إطار تعزيز الأمن والدفاع في المنطقة.

وفي ذات الصدد، ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نجح في تأمين التزام سعودي تاريخي بالاستثمار في الولايات المتحدة يصل إلى 600 مليار دولار، ما يمثل دفعة كبيرة للاقتصاد الأمريكي ويعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والرياض.