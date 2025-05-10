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شركة غوغل تسدد 1.4 مليار دولار لتسوية اتهامات بانتهاك خصوصية المستخدمين


وافقت شركة "غوغل" على دفع 1.4 مليار دولار لتسوية اتهامات تتعلق بجمع بيانات مستخدمين دون إذن مسبق، وفق ما أعلنه المدعي العام في ولاية تكساس الأميركية، في واحدة من أكبر الغرامات المفروضة على شركة تكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وجاء هذا القرار ضمن تحقيقات واسعة أجرتها عدة ولايات بشأن انتهاكات الخصوصية من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى. وأوضح مكتب الادعاء أن التسوية تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

فيما لم تصدر غوغل حتى الآن بيانا رسميا بشأن تفاصيل التسوية أو نوع البيانات التي جمعت، فيما تتزايد الضغوط الرقابية على الشركات التقنية في الولايات المتحدة بشأن استخدام البيانات الشخصية واستهداف الإعلانات.

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شركة غوغل تسدد 1.4 مليار دولار لتسوية اتهامات بانتهاك خصوصية المستخدمين
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