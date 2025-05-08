زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة سمنان الإيرانية

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس محافظة سمنان الواقعة وسط إيران، حيث صرّح المركز الجيوفيزيائي الإيراني بأن الزلزال وقع في منطقة زمان‌آباد بمحافظة سمنان الواقعة إلى الشرق من العاصمة طهران وذلك في تمام الساعة 8:53 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضح المركز أن الزلزال تم تسجيله على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض وقد شعر به السكان في عدة مدن مجاورة بما في ذلك أطراف العاصمة طهران.

فيما لفت البيان إلى أنه حتى الآن لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية مؤكدا أن الجهات المعنية تتابع الوضع عن كثب