منوعات

بعد نشر صورته بزي البابا، ترامب "أود أن أكون البابا، سيكون ذلك خياري رقم واحد"!


 

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة ذكاء اصطناعي ظهر فيها مرتدياً لباس "بابا الفاتيكان"، في مشهد أثار زوبعة من التساؤلات، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة ترامب مرتديًا الزي البابوي الأبيض الكامل، بما في ذلك التاج الشهير، وهي صورة بدا أنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي، ونُشرت عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وجاءت الصورة بعد تصريحات أدلى بها ترامب خلال لقاء مع صحفيين في واشنطن، قال فيها بنبرة ساخرة: "أود أن أكون البابا، سيكون ذلك خياري رقم واحد"، في تعليق أعقب وفاة البابا فرنسيس الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 88 عامًا.

ورغم أن حديث ترامب حمل طابع المزاح، إلا أنه أشار إلى أحد الكرادلة الأمريكيين قائلًا: "لدينا كاردينال من مكان يُدعى نيويورك، وهو ممتاز، لذا سنرى ما سيحدث"، في إشارة يُرجّح أنها تعود إلى الكاردينال تيموثي دولان، رئيس أساقفة نيويورك المعروف بمواقفه المحافظة.

إلا أن اسم دولان لا يُطرح بجدية داخل أروقة الفاتيكان، حيث تبرز أسماء محدودة من الولايات المتحدة، منها الكاردينال جوزيف توبين، رئيس أساقفة نيوآرك في نيوجيرسي، رغم أن انتخاب بابا أمريكي لا يزال احتمالًا نادرًا تاريخيًا.

وأخذت زيارة ترامب وزوجته ميلانيا إلى روما لحضور جنازة البابا الراحل بُعدًا رمزيًا، خصوصًا في ظل العلاقة المتوترة سابقًا بينه وبين فرنسيس، الذي انتقد سياسات ترامب في ملف الهجرة، داعيًا حينها إلى مزيد من الرحمة تجاه المهاجرين.

ولم يُصدر الفاتيكان حتى الآن أي تعليق رسمي على الصورة أو تصريحات ترامب، إلا أن الحدث سلّط الضوء من جديد على العلاقة الحساسة بين الدين والسياسة في الولايات المتحدة، لا سيما مع تصاعد نفوذ الشخصيات الكاثوليكية في إدارة ترامب الثانية، مثل نائب الرئيس جيه دي فانس.

ومن المنتظر أن يجتمع 135 كاردينالًا قريبًا في مجمع الكونكلاف السري لاختيار البابا الجديد، وسط غياب توافق واضح على خليفة البابا فرنسيس، واستمرار الجدل حول مستقبل الكنيسة الكاثوليكية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد نشر صورته بزي البابا، ترامب "أود أن أكون البابا، سيكون ذلك خياري رقم واحد"!
ترامب: نعيش مرحلة انتقالية والاقتصاد الأميركي سيكون عظيمًا!
إيران: زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال البلاد.
منظمة اليونسكو تشيد بإطلاق منصة ادرس في العراق لدعم التعليم والانفتاح الثقافي
العراق بين الدول الأرخص عربياً في أسعار الوقود
ترامب يضع شرطاً لتخفيض ضرائب كندا الى النصف!
الصين تتصدر العالم في عدد وحجم المفاعلات النووية
تحسن التومان الإيراني مع ترقب نتائج المحادثات النووية
بدء مراسيم تشييع البابا فرنسيس بساحة القديس بطرس في روما
حريق كبير يلتهم آلاف الهكتارات في غابات نبراسكا الأمريكية
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك