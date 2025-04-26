تحسن التومان الإيراني مع ترقب نتائج المحادثات النووية

ارتفع سعر صرف التومان الإيراني أمام الدولار، اليوم السبت، ليصل إلى 7600 تومان مقابل 100 دولار، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجولة الثالثة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، إذ أعربت واشنطن وطهران عن تفاؤلهما عقب الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، بعد أن استضافت العاصمة العمانية مسقط الجولة الأولى.

وجاء هذا التحسن في سعر التومان بعد فترة من التوترات السياسية والاضطرابات في أسواق العملات والذهب، حيث سجل الدولار الشهر الماضي 107 آلاف تومان.